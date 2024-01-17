韓劇中古代的寡婦都是如何排解失去丈夫的苦悶？《夜晚開的花》李荷妮《烈女》李世榮《婚禮大捷》趙怡賢都各有想法！
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韓劇中古代的寡婦都是如何排解失去丈夫的苦悶？《夜晚開的花》李荷妮《烈女》李世榮《婚禮大捷》趙怡賢都各有想法！

韓劇   2024年1月17日   星期三09:18   Mico  

（封面圖源：黃Viu煲劇平台提供）

新開播《夜晚開的花》以及熱門韓劇《烈女朴氏契約結婚傳》與《婚禮大捷》三部都剛巧為大家解惑！不同發展卻都走出了屬於自己的道路。

所以回歸主題，「韓劇中古代的寡婦都是如何排解失去丈夫的苦悶？」

1.趙怡賢勇敢走出門為別人做媒牽線，成就一段段合適的好姻緣（韓劇《婚禮大捷》）
（圖源：黃Viu煲劇平台提供）（圖源：黃Viu煲劇平台提供）

《婚禮大捷》講述青孀寡婦鄭順德（趙怡賢　飾）和青孀駙馬沈炡㥥（路雲　飾）在各自遭遇重大變故後，兩人相遇並且人生開始產生交集之後發生的故事，全16集已完結。
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2.李荷妮白天是謹言慎行的高貴人家媳婦，到了夜晚就化身黑衣人翻牆出門行俠仗義！（韓劇《夜晚開的花》)
（圖源：黃Viu煲劇平台提供）（圖源：黃Viu煲劇平台提供）

《夜晚開的花》講述溫婉賢淑的名門兒媳趙如花（李荷妮　飾）意外成為寡婦後，白天雖然足不出戶，但到晚上便換上夜行衣翻牆扶危濟困；與朝鮮完美男朴秀浩（李鍾元　飾）捲入了意想不到的事件之中，剛播出兩集，收視率開出8.2%的亮眼好成績。
（圖源：黃Viu煲劇平台提供）

3.李世榮直接穿越到現代成為時尚的韓服設計師（韓劇《烈女朴氏契約結婚傳》）
（圖源：黃Viu煲劇平台提供）（圖源：黃Viu煲劇平台提供）

《烈女朴氏契約結婚傳》講述古代大齡女子朴聯遇（李世榮 飾）在成親當天成為寡婦後意外穿越到現代，遇上和古代丈夫樣貌完全相同的單身主義男姜泰河（裴仁爀 飾），並簽下契約婚姻書的奇幻愛情故事，全12集已完結。
（圖源：黃Viu煲劇平台提供）

她們各自打破傳統的束縛，走出了屬於自己的道路～。

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