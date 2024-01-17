【韓網熱帖】《和我老公結婚吧》真的煩死李伊庚了！韓網友：演完記得去驅魔

《和我老公結婚吧》正在熱播，李伊庚在劇中扮演了女主角姜智媛（朴敏英 飾）的男友「朴敏煥」。

李伊庚首次飾演反派，將「朴敏煥」的猥瑣、油膩又膽小怕事的多面形象刻畫得淋漓盡致，塑造出了「人生角色」。 觀眾們對於他的登場每次都抱著邊罵邊看的態度，這齣喝紅酒的戲份更是讓人領略到的「朴敏煥」的油膩，「呼嚕嚕」攪舌頭的場景看得網友直呼「煩死了」。



1. 哈哈哈哈，真的要被他的嘴巴煩死了

2. 怎麼能這麼討厭

3. 李伊庚演完這部戲之後記得一定要去驅魔

4. 他是最近所有劇中最讓人惱火的角色

5. 瘋了，他是怎麼想的，居然想出來這樣演喝紅酒，超有「品味」

6. 演得太氣人了，氣死了

7. 喝紅酒確實要在嘴裡放進去點空氣，但沒讓你放那麼多啊

8. 哈哈哈哈哈哈哈，又煩人又搞笑

9. 這部戲裡李伊庚的演技絕了

10. 他演技怎麼可以這麼好

11. 又煩又搞笑又討人厭

12. 他怎麼演出這種令全世界討厭的表演的

13. 本來這部劇就很魔幻，李伊庚完全演出了這個意思

14. 啊啊啊，搞不懂女二位什麼會喜歡他

15. 他太適合演這種讓人厭煩的角色了

16. 我一邊看一邊「嘖嘖嘖」

17. 原作漫畫裡作者描寫他就是「只要閉上嘴巴就是看上去很正常的大企業職員」，李伊庚簡直 演活了這個角色

18. 怎麼辦，看上癮了，不停循環看

原文：https://theqoo.net/square/3073674309

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究