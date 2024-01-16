朴敘俊不怕日本人氣下滑，勇敢接拍《京城怪物》：那是我們沉痛的歷史，要敲醒忘記那段歷史的人們的警覺心

Netflix韓劇《京城怪物》熱播之時，男主角朴敘俊的採訪內容在SNS上掀起了熱議。

《京城怪物》由朴敘俊和韓韶禧攜手主演，是一部日本殖民地時期臭名昭著的731部隊的人體實驗為原型的作品。 電視劇播出後一度引起日本人極度的不滿，劇組透露朴敘俊和韓韶禧拍攝期間，甚至做好了以後再不能入境日本的決心。

日前，朴敘俊在媒體採訪中提到了出演這部劇的原因，當被問及「電視劇揭露了日本人的惡行，接拍之前是否猶豫過」時，朴敘俊不假思索地回答：「我沒有沉迷在人氣裡，有的只是對喜歡我的人的感激而已，接拍《京城怪物》之前身邊人確實都很擔心，但我完全不會。 」



朴敘俊主演的《梨泰院Class》在日本備受好評，該劇一度被本土化拍攝了《六本木Class》，朴敘俊本人也憑借這部劇深受日本觀眾的喜愛，這次突然拍攝近代劇，他也透露完全沒有負擔，「我問日本朋友《京城怪物》 怎麼樣，他們都說完全不懂為什麼會有人反感這劇，他們都說（劇）很不錯，令他們思考很多，我還去了日本演出，這些都不需要太擔心。 」



接著朴敘俊又稱：「我選擇劇本的標準不是人氣，這是我們沉重的歷史，又沒有什麼丟人的地方，而且會讓不知道這段歷史的人知道這些事情，也會敲醒忘記那段歷史的人的警覺心。 」

此外，《京城怪物》第2季將於2024年內播出，故事背景變成了第1季78年後的2024年首爾。



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