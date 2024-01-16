朴叙俊不怕日本人气下滑，勇敢接拍《京城怪物》：那是我们沉痛的历史，要敲醒忘记那段历史的人们的警觉心

Netflix韩剧《京城怪物》热播之时，男主角朴叙俊的采访内容在SNS上掀起了热议。

《京城怪物》由朴叙俊和韩韶禧携手主演，是一部日本殖民地时期臭名昭著的731部队的人体实验为原型的作品。 电视剧播出后一度引起日本人极度的不满，剧组透露朴叙俊和韩韶禧拍摄期间，甚至做好了以后再不能入境日本的决心。

日前，朴叙俊在媒体采访中提到了出演这部剧的原因，当被问及「电视剧揭露了日本人的恶行，接拍之前是否犹豫过」时，朴叙俊不假思索地回答：「我没有沉迷在人气里，有的只是对喜欢我的人的感激而已，接拍《京城怪物》之前身边人确实都很担心，但我完全不会。 」



朴叙俊主演的《梨泰院Class》在日本备受好评，该剧一度被本土化拍摄了《六本木Class》，朴叙俊本人也凭借这部剧深受日本观众的喜爱，这次突然拍摄近代剧，他也透露完全没有负担，「我问日本朋友《京城怪物》 怎么样，他们都说完全不懂为什么会有人反感这剧，他们都说（剧）很不错，令他们思考很多，我还去了日本演出，这些都不需要太担心。 」



接著朴叙俊又称：「我选择剧本的标准不是人气，这是我们沉重的历史，又没有什么丢人的地方，而且会让不知道这段历史的人知道这些事情，也会敲醒忘记那段历史的人的警觉心。 」

此外，《京城怪物》第2季将於2024年内播出，故事背景变成了第1季78年后的2024年首尔。



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