邊伯賢、ONF與CRAVITY 宣布2月27日舉辦K-MAX TOUR CONCERT IN TAIPEI！

所有「愛麗（EXO官粉名）」、「FUSE（ONF官粉名）與「LUVITY（CRAVITY官粉名）」要尖叫了！

2024新春期間最強韓流陣容，集結16位人氣偶像，由剛成立新公司「INB100」，擔任老闆的邊伯賢領軍，集結人氣大勢男團ONF的HYOJIN、E-TION、J-US、WYATT、MK與U六位成員，以及CRAVITY的世琳、ALLEN、廷謨、宇璸、元進、珉熙、刑準、太榮與性珉九位成員，即將於2/17（六）晚間七點於台北「南港展覽館」舉辦「2024 K-MAX TOUR CONCERT IN TAIPEI」，當天三組藝人準備要好好使出渾身解數，將各自最強的舞台，呈現給現場所有粉絲嗨翻天！

日前宣佈成立公司「INB100」，擔任老闆的邊伯賢，首要規劃自己的任務，就是親自與支持的愛麗粉絲見面，而台北站，便是過完年後的第一站，已經有多年沒來台的他，邊伯賢忍不住雀躍心情，表示十分期待這次演出，更說：「一想到能親自跟台灣愛麗見面，真的讓我很開心也很期待，這段時間推出的許多作品，以及沒能親自展現給大家看的舞台，都將在這次的『K-MAX』呈現給大家，我也會努力準備，邀請你們當天都能來現場同享歡樂！」。自去年7月發行EXO第七張專輯「EXIST」，10月則推出他加入紅遍全球的電競「英雄聯盟」，所組成的HEARTSTEEL虛擬限定男團，當中六位冠軍角色裡，依照其魅力與個性特質，邀請真實人物扮演，而邊伯賢便是其中擔任Ezreal一角的巨星，邊伯賢覺得超有緣份的說：「在第一季時，我使用的角色就是Ezreal，因此當受到邀請要我擔任Ezreal時，我深感榮幸！」，而這首「英雄聯盟」的主打歌「PARANOIA」，屆時也非常有可能透過邊伯賢的完美嗓音與舞蹈，出現在這次CONCERT中！不光如此，邊伯賢在工作上的優異表現，日前也讓他拿下在泰國曼谷舉辦的「第33屆首爾歌謠大賞」的最佳OST獎，讓他的演藝生涯又多了一項殊榮肯定！

而人氣大勢男團ONF自2019年後，相隔近四年才又造訪台北，得知即將要與FUSE見面，ONF六位成員紛紛表達出喜悅之情：「非常感動FUSE的呼喊，我們真的要來了，到時不見不散！」，由於同時正逢新春期間進行演出，ONF成員也期待屆時親自感受台北的過年年味氣息！另一組則是去年便來過台北舉辦「WORLD TOUR –MASTERPIECE」的CRAVITY，成員也表達出滿心期待，「很開心這麼快又能來與所有LUVITY見面，我們將全新打造這次的舞台演出，上次來台北時，獲得很多的支持與照顧，讓我們依然記憶猶新，覺得粉絲真是太棒了！」。

由「天才愛豆」邊伯賢以及ONF與CRAVITY兩大勢人氣男團，即將在2/17（六）晚上七點整，於南港展覽館舉辦「2024 K-MAX TOUR CONCERT IN TAIPEI」，創2024開春陣仗最大，共16位韓流人氣偶像歌手攜手演出，更多活動詳情請上主辦單位「SHOW Office Entertainment.co.ltd」之FB官方粉專「https://www.facebook.com/SHOWOffice2023/ 」或官方IG「https://www.instagram.com/showoffice2023/ 」查詢。

節目名稱：2024 [K-MAX] TOUR CONCERT IN TAIPEI

演出日期：2024年02月17日（六）

入場時間：18：00 （依現場實際情況而定）

演出時間：19：00

演出地點：台北南港展覽館1館

演出地址：台北市南港區經貿二路1號

活動票價：活動票價：搖滾A1區、A2區NT$5,800/座席B1區、B2區 NT$4,500區/座席C1區、C2區 NT$3,500/身心席 NT$2,900

起售時間：2024/01/20 上午11：00

購票方式：Ticket Plus遠大售票網站及全台7-11 ibon機台（全面開賣）

身障購買：Ticket Plus遠大售票網站EMAIL購票

購票網址：https://ticketplus.com.tw/ 網頁建置中

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