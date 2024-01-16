金裕貞受多重打擊已到崩潰邊緣～《與惡魔有約》宋江回歸惡魔本業，兩人戀情如何繼續〜（EP.13 – 14）

[有雷]下週就要迎來結局了，沒想到這集虐到心坎裡！金裕貞先是從充滿野心的盧家大哥口中得知父母發生意外車禍有可能是金海淑所造成，接著又從神父那裡得知車禍當天惡魔宋江也在場，父親的真正死因並不是車禍！令金裕貞大受打擊，宋江更是感受到兩個世界的悖離而自行消失……

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惡魔九元（宋江飾）發現自己曾身為人類的記憶，當時所愛的人也是到曦（金裕貞飾），兩人的悲慘結局卻讓他開始反思，未能對到曦說出真相。盧碩民持續壯大自己的野心，強制收回公司的股權。九元留意到盧碩民的太太變得行為怪異，追問之下夫人終於說出自己的丈夫盧碩民才是不折不扣的惡魔。



盧碩民信誓旦旦地對到曦說出母親周天淑（金海淑飾）就是造成到曦父母車禍死亡的幕後黑手，原來是盧碩民曾聽見事發前到曦父母與周天淑為了公司事務而爭吵，周天淑不滿而追逐到曦父母的座車，但其實到曦的父母卻自顧自的擔心著時間。在周天淑的追逐下造成車輛翻覆，到曦的母親當場死亡，父親也奄奄一息。



到曦為了瞭解父母車禍當時的真相，與九元共同來到了周天淑時常來的教堂，神父要求對到曦單獨談話，並表示周天淑生前也願意將真相告訴到曦，原來在車禍現場，周天淑見到了惡魔九元，原來到曦父親也曾與惡魔簽約，10年之後必須付出性命還債，於是九元在車禍現場終結了契約，周天淑就此改變了自己的生活態度，並用愛彌補到曦的成長。



到曦這才得知自己的父親是被惡魔九元收回了性命，於是變得憂鬱，九元站在門外也聽見她崩潰大哭，自己也漸漸猜到了原因，也從神父口中證實了當日真相。到曦來到九元的辦公室，赫然發現密室中的所有時鐘都是代表著與九元簽約的人，每一個時鐘都正在倒數中，時間一到契約終結，簽約人也就會失去生命，親眼見到惡魔結束合約的到曦難以接受眼前的景象。



九元逐漸覺得自己若繼續待在到曦的身邊，帶給她的只有傷害，於是和她說明之後，就直接消失在到曦的生活中……



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