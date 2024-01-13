和南宮珉戀愛？安恩真深受假新聞困擾：連我媽都以為是真的

虛假新聞不僅危害社會，也令當事人痛苦不堪。

最近女演員安恩真就因為假新聞而備受困擾。 前幾日安恩真做客了YouTube的某檔訪談類節目，提到了熱播劇《戀人》演技大賞頒獎禮上的幕後的故事。《戀人》由南宮珉和安恩真攜手主演，在去年年末的演技大賞中狂掃9座獎盃，南宮珉更是罕見地第三次捧起了年末禮頒獎「大賞」，而安恩真也有收穫。



安恩真表示：「如同電視劇的名字一樣我和演對手戲的演員的合作非常重要，（南宮珉）前輩幫了我很多，我也很依賴他，他當時在頒獎禮上 那樣說，真的很感謝他，我就在想果然是前輩啊，懂得照顧後輩們。 」

《戀人》播出之後，有八卦媒體爆料男、女主南宮珉和安恩貞假戲真做，真的在交往，面對網路上的謠傳她和南宮珉談戀愛的消息，安恩貞憤懣地解釋：「我很好奇怎麼會有人這麼想，前輩都已經結婚了。 雖然我知道這是因為《戀人》很熱門，可是也讓前輩的妻子深陷危機中。 我們演得很真實，但也不能覺得我倆真的在談戀愛吧，這種想法讓我覺得太新奇了，連我媽都從別人那裡聽說了這件事，像真的一樣，我也問我媽『你怎麼能這麼想。 』」



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