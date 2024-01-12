《因為不想吃虧》陣容令人期待！「Penthouse兄妹」金永大＆韓智賢再合作，還有《海岸村》的申敏兒＆李相二！

tvN新劇《因為不想吃虧》日前宣布由申敏兒、金永大主演後，李相二、韓智賢也確定加入啦！

該劇講述一位因為不想吃虧而舉辦假婚禮的女子「孫海英」，以及一位因不想傷害別人而成了假新郎的男子「金智旭」，兩人因損益關係而成立的愛情故事，看來又是一部「契約結婚」題材呢！

申敏兒飾演「孫海英」一角，因為沒能得到媽媽完整的愛，加上前男友劈腿結婚、在公司也因為未婚而無法享受福利。無論在家庭、戀愛還是工作中都屢屢吃虧，為了不再吃虧，決定與便利商店的工讀生舉辦婚禮。



金永大飾演「金智旭」一角，在便利商店當夜間兼職生的他，被附近住戶稱為「市民警察」和「小區正義魔人」。個性誠實、對於需要幫助的人無法漠視不管，被稱作是「天使工讀生」。但卻從難搞的客人孫海英後，收到「奇怪的求婚」。



李相二飾演不相信命運般愛情的非婚主義者兼財閥三世「卜圭賢」，他也是孫海英公司的CEO。而李相二和申敏兒曾合作《海岸村恰恰恰》，這次以 CEO 和職員的與眾不同的關係再次見面，更加令人好奇。



今日（12日）據韓媒報導，韓智賢也將加入《因為不想吃虧》，不過目前還沒有公開會飾演什麼角色。韓智賢和金永大曾在《The Penthouse》中飾演兄妹，當時播出時還有不少觀眾希望他們之後可以合作一下愛情戲 XD 這次時隔3年再次合作，也讓許多劇迷都相當期待，希望會有不少對手戲啊！



另外，《因為不想吃虧》由《酒鬼都市女人們》金正植導演和《她的私生活》金惠英作家合作打造，預計在今年播出。

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