當「秀蓮」遇到了「禹英禑」的上司！《絕佳的解決士》劇情概括+人物關係整理，月底開播！

由李智雅、姜基榮主演的新劇《絕佳的解決士》即將在本月底開播。

《絕佳的解決士》講述的是「幫你神不知鬼不覺離婚」的離婚解決師金莎拉（李智雅 飾）和機靈律師董基俊（姜基容 飾）一同幫身處問題婚姻的委託人提供最佳懲罰解決方案，助他們早日脫離苦海，遠離人渣配偶的故事。

Girl Crush、Charisma、做作Zero、虛勢zero的金莎拉（李智雅 飾）是離婚解決企業「Solution」的組長。 她從來不看他人的眼色，會不畏壓力、勇往直前、直截了當地打破困境。 莎拉的性格像她燦爛的微笑一樣開朗，充滿活力。 然而，如果這股能量積攢起來用來對付壞蛋，她就會被成為「這個區域的瘋子」。 莎拉通常不討厭他人，但絕對不會與那些表裡不一以及背後捅刀子的人交朋友。 她從未想到自己會受到丈夫的背叛，會被偽裝成婚外情的罪名送進監獄。 莎拉終於醒悟過來，到了這個時候，人生的軌跡必然需要調整。 她的現在目標是「監獄/零」，要麼把那個混蛋送進監獄，要麼把他的財產變成零！出獄後，莎拉以「離婚解決專家」的身份回歸。 為了懲罰那些惡劣的伴侶，她開始運用狠辣、活力和機智，實施她的解決方案。 她最後的對手是她自己邪惡的前夫，「我不會想不可能的事情，只會想能夠做到的事情」！



姜基榮扮演的「董基俊」是金莎拉的合作夥伴兼「Solution」的顧問律師，之前檢察官時期被稱為「牧羊犬」。 基俊能嗅到壞人的氣味，一旦咬住就絕不放鬆。 最令人畏懼的是他那無所畏懼的聰明才智，他也是南西部檢察廳一同入職的人中創下最高起訴率的業績第一人。 基俊說話風趣，一點複雜心理都沒有，身上流淌著富家子弟的氣息。 然而，他既不是含著金湯匙出生的富二代，也沒有「銀湯匙」的經歷。 在基俊二十歲的時候，父母在一次車禍中去世，他在學校食堂打工，一直輾轉至今...... 在學院裡，他與同期的莎拉墜入愛河，兩人曾經激烈的愛情仍然在基俊的心中留下了深刻的印記。 然而，基俊將這個位置讓給了冷靜而成熟的「盧律成」。 九年過去了，基俊和莎拉再次相遇，這次作為「Solution」的商業夥伴，可是偏偏他還在追查莎拉的前夫.......



莎拉的前夫、男二號「盧律成」的扮演者是吳閔碩。 在盧律成的世界里不存在好人和壞人，只存在需要和不需要的人。 他表面上是一個有禮貌有能力的男人，背地裡卻是會毫不猶豫背叛和利用別人的渣男。 他對進入「車律律師事務所」實習的的莎拉產生了興趣，當她不輕易屈服時，他的征服慾望被激發起來。 盧律成利用莎拉的家境做文章，對她展開瘋狂的追求，並最終成功地迎娶了她。 對於從來不認可自己的母親來說，她最大的心願就是壯大「車律」，於是律成做了一個能讓「車律」獲得萬億利益的計劃，渴望超越自己的母親。 為了實現這個目標，他必須拋棄莎拉，這引發了對方強烈的反抗，可是律成沒有其他選擇，除了推開毫不畏懼向前沖的莎拉，別無他法。



女二號「孫薔薇」由金善映詮釋。 40多歲的孫薔薇不僅是「Solution」的代表，也是餐廳「在太晚之前」的老闆兼主廚。 她健談、豪爽、開朗，乍一看似乎天真又浮躁，當薔薇遇到莎拉時，離婚經歷迅速讓她倆建立起了同病相憐的友誼。 在與整形外科大醫院院長的離婚時，薔薇成功地獲得了豐厚的贍養費。 她沒用這筆錢買下江南的大廈，也沒有在國外購置别墅，只是開了一家小小的酒吧餐廳「在太晚之前」。 薔薇能夠成功離婚多虧有莎拉的幫助，當她得知莎拉坐牢時，立即去探望她，並告訴對方「想不想和我一起做些有趣的事情？」



此外，《絕佳的解決士》將於1月31日起逢每週三、四晚間在黃Viu上更新。



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