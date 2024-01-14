Super Junior圭賢想當「全世界住宿舍最久的愛豆」，搬出來秒反悔：「為什麼現在才搬？」

近日睽違逾7年再度發行迷你專輯Solo回歸的Super Junior圭賢，上遍各大綜藝包括熱門的YouTube節目《趙賢雅的星期四之夜》（趙賢雅的週四晚），雖然兩人私下不熟，卻像舊識大聊特聊。

圭賢此次創造最熱門的話題莫過於「為什麼現在才搬離宿舍」。講到宿舍，圭賢就要從最早的「寒酸事蹟」說起，因為他是忙內又是最晚加入Super Junior的成員，當時宿舍擠那麼多人，他得在三個房間之中拿著毯子和行李「流動」睡覺，後來才漸漸有了自己的空間甚至成為宿舍主人，就是這歷程，讓他對住了17年的宿舍相當有感情，且有著想當「全世界住宿舍最久的愛豆」慾望。



但一搬出來後……圭賢大嘆：「為什麼現在才搬出來？我一定是瘋了，根本不需要住在宿舍17年！」原來，圭賢一出走才體認到一個人住有多自由，以前帶朋友回來喝酒都會在群組告知成員們，但當下若有其他人進出都會緊張起來、覺得心虛；自己住之後，他完全不用看別人臉色，洗完澡出來也不用那麼拘謹，把窗簾關上就好。



除了宿舍話題，圭賢也提到自己新專輯在收歌的時候，自創曲被刷掉之事。圭賢直言本來心裡有些不平衡，但聽了被收錄的歌曲Demo後被折服了，不過最後七首歌錄完後……他心裡又覺得怪怪的：「不能再多一首我的歌嗎？」趙賢雅問他是不是不太開心，圭賢答是，笑翻現場。



圭賢亦坦承新專輯「讓自己很緊張」，因為自己不喜歡「期待之後期待卻落空」的感受，所以從來不會向他人劇透自己接下來的行程，包括父母！他回顧服完兵役時，父母會擔心他有沒有工作，但他卻什麼也不說，問他是不是拍了什麼節目他也守口如瓶，父母都是偶然看了電視才知道兒子還有工作。最好笑的是，圭賢突然拍手大笑對趙賢雅說：「跟你說一件事，我沒有跟他們說新專輯要發行了！」趙賢雅瞪大眼睛驚呼：「真的很奇怪（的人???）……」



看完此集，網友都說圭賢很會做Talk Show啊！完整節目如下（宿舍話題8:14起，收歌話題12:06，不想給人抱期待在12:50）：



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