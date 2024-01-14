Yerin用標準中文喊出「我想吃意麵」！拍胸脯保證自己是「煮泡麵達人」！

女團GFRIEND出身的Yerin獨自來台舉辦粉絲見面會，一抵台就先與媒體們見面，也對明日的節目保密到家，希望給大家一個驚喜。

最近雖然韓國的天氣很冷，不過台灣卻是很溫暖，讓剛抵台的Yerin也感覺到台灣充滿溫暖空氣。問起她是否惦記台灣美食？她笑著用標準的中文說「我想吃意麵」，原來是因為看了日前來台灣拍攝的電視節目《我獨自生活》，朴娜萊、李章宇、全玄茂三人來台吃了許多台灣的道地美食，其中包含了意麵、豬腳等等，連Yerin也被吸引，許願本次台灣行也能吃到。



在2024年一開始，Yerin推薦粉絲們聽的歌曲就是2NE1的名曲「我最紅」，期許粉絲Woorin們在今年也有很棒的表現，問到Yerin出道至今覺得自己最棒的瞬間是何時？她先是大笑起來，思考了幾秒鐘，她表示擁有Woorin們的支持，現在就是自己最棒的時刻，另外還透露了自己的個人技，原來是她對畫人臉滿有自信的，還搞笑透露被她畫的人「看了心情不會太好但都說很像」，讓全場都笑了起來。



她自曝是「煮泡麵達人」，沒有任何秘訣，不用在意先放麵還是先放調味包，也不用指定加什麼配料，只要是她煮出的泡麵絕對很美味，並且她也很擅長用泡麵湯煮粥，吃過的人都說讚。問她是否擔心泡麵吃多了臉會水腫？Yerin則表示自己不太會水腫喔！實在太令人羨慕了〜



Yerin曾被粉絲們認為是愛哭包，她說雖然自己現在也會流淚，但比起以前已經受到更多社會的洗禮，尤其單飛後有很多事情需要自己決定，必須更有決斷力。最近會讓她流淚的事情，應該是跌倒太痛了！自曝剛抵台就在房間踢到東西造成瘀青，還直接露出膝蓋部分讓記者們都看見她隱約的撞傷部分。雖然Yerin說不想被周圍的人照顧，但這樣的她的確令人有些心疼。



Yerin近來也參與許多戲劇演出，演戲對她來說是否困難呢？Yerin表示演戲沒有她想像中困難，之前可能常常出演MV也很有經驗，除了背台詞比較有些難度，不過在現場彩排後也能夠自然地說出來了。她說目前大家所看到的都還是未經指導的演出，她也透露正在上演技課程，短期內比較專注於個人專輯，大家也可以期待她之後的演出喔！



Yerin對於明日的表演環節不多透露，只說自己為了不要太緊張而非常努力的練習。2024年Yerin也期望自己不要受傷，身體健康，希望支持她的粉絲Woorin們都能過得幸福。

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