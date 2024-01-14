当「秀莲」遇到了「禹英禑」的上司！《绝佳的解决士》剧情概括+人物关系整理，月底开播！

由李智雅、姜基荣主演的新剧《绝佳的解决士》即将在本月底开播。

《绝佳的解决士》讲述的是「帮你神不知鬼不觉离婚」的离婚解决师金莎拉（李智雅 饰）和机灵律师董基俊（姜基容 饰）一同帮身处问题婚姻的委托人提供最佳惩罚解决方案，助他们早日脱离苦海，远离人渣配偶的故事。

Girl Crush、Charisma、做作Zero、虚势zero的金莎拉（李智雅 饰）是离婚解决企业「Solution」的组长。 她从来不看他人的眼色，会不畏压力、勇往直前、直截了当地打破困境。 莎拉的性格像她灿烂的微笑一样开朗，充满活力。 然而，如果这股能量积攒起来用来对付坏蛋，她就会被成为「这个区域的疯子」。 莎拉通常不讨厌他人，但绝对不会与那些表里不一以及背后捅刀子的人交朋友。 她从未想到自己会受到丈夫的背叛，会被伪装成婚外情的罪名送进监狱。 莎拉终於醒悟过来，到了这个时候，人生的轨迹必然需要调整。 她的现在目标是「监狱/零」，要么把那个混蛋送进监狱，要么把他的财产变成零！出狱后，莎拉以「离婚解决专家」的身份回归。 为了惩罚那些恶劣的伴侣，她开始运用狠辣、活力和机智，实施她的解决方案。 她最后的对手是她自己邪恶的前夫，「我不会想不可能的事情，只会想能够做到的事情」！



姜基荣扮演的「董基俊」是金莎拉的合作伙伴兼「Solution」的顾问律师，之前检察官时期被称为「牧羊犬」。 基俊能嗅到坏人的气味，一旦咬住就绝不放松。 最令人畏惧的是他那无所畏惧的聪明才智，他也是南西部检察厅一同入职的人中创下最高起诉率的业绩第一人。 基俊说话风趣，一点复杂心理都没有，身上流淌著富家子弟的气息。 然而，他既不是含著金汤匙出生的富二代，也没有「银汤匙」的经历。 在基俊二十岁的时候，父母在一次车祸中去世，他在学校食堂打工，一直辗转至今...... 在学院里，他与同期的莎拉坠入爱河，两人曾经激烈的爱情仍然在基俊的心中留下了深刻的印记。 然而，基俊将这个位置让给了冷静而成熟的「卢律成」。 九年过去了，基俊和莎拉再次相遇，这次作为「Solution」的商业伙伴，可是偏偏他还在追查莎拉的前夫.......



莎拉的前夫、男二号「卢律成」的扮演者是吴闵硕。 在卢律成的世界里不存在好人和坏人，只存在需要和不需要的人。 他表面上是一个有礼貌有能力的男人，背地里却是会毫不犹豫背叛和利用别人的渣男。 他对进入「车律律师事务所」实习的的莎拉产生了兴趣，当她不轻易屈服时，他的征服欲望被激发起来。 卢律成利用莎拉的家境做文章，对她展开疯狂的追求，并最终成功地迎娶了她。 对於从来不认可自己的母亲来说，她最大的心愿就是壮大「车律」，於是律成做了一个能让「车律」获得万亿利益的计划，渴望超越自己的母亲。 为了实现这个目标，他必须抛弃莎拉，这引发了对方强烈的反抗，可是律成没有其他选择，除了推开毫不畏惧向前冲的莎拉，别无他法。



女二号「孙蔷薇」由金善映诠释。 40多岁的孙蔷薇不仅是「Solution」的代表，也是餐厅「在太晚之前」的老板兼主厨。 她健谈、豪爽、开朗，乍一看似乎天真又浮躁，当蔷薇遇到莎拉时，离婚经历迅速让她俩建立起了同病相怜的友谊。 在与整形外科大医院院长的离婚时，蔷薇成功地获得了丰厚的赡养费。 她没用这笔钱买下江南的大厦，也没有在国外购置别墅，只是开了一家小小的酒吧餐厅「在太晚之前」。 蔷薇能够成功离婚多亏有莎拉的帮助，当她得知莎拉坐牢时，立即去探望她，并告诉对方「想不想和我一起做些有趣的事情？」



此外，《绝佳的解决士》将於1月31日起逢每周三、四晚间在黄Viu上更新。



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