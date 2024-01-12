《單身即地獄3》金奎利「突然黑化」發言還引爭議！發長文道歉：對輕率的言行感到後悔，已向當事人道歉

《單身即地獄3》最後兩集中，當金奎利得知崔民又對劉恃蘟的心意後，情緒似乎有點失控，一直對崔民又說：「我叫你安分一點，但看來你沒有」、「我不喜歡...不聽話的男生」、「民又啊...我不是叫你安分一點嗎」，後來甚至還把麥克風拆掉。

之後劉恃蘟想和崔民又聊天並到房間詢問：「我可以和民又聊一下嗎？」金奎利回答「嗯～不行。」接受採訪時，金奎利還激昂地表示：「我死都不會想跟這種交往。」連主持人 Dex 都指責：「我覺得她說話不應該這麼高姿態，在採訪時她說的話對他很不尊重，我覺得她是露出自己的本性。」



金奎利在節目中突然黑化的樣子，引發網友的不滿。11日，金奎利通過 IG 表達劇終感想，提到了幸福的時間和回憶後，也向觀眾們道歉。



她說：「在特定情況和採訪中，在表達自己感情的部分，言行上很輕率。當時看完節目後也對我的言行表示深深的後悔和反省。」金奎利坦言：「在體力上達到極限的情況下，第一次經歷的多種感情的激動和來往的感情，還有對自己的表現與心意不同的樣子感到失望等交織在一起，在裡面我好像沒能調節好。」



金奎利提到自己在節目播出後，已向崔民又和劉恃蘟道歉，她說：「非常感謝的是反而更加擔心我，理解了我的心。但是不管恃蘟和民是怎麼感受的，我都沒有辯解的餘地。」金奎利表示通過這次事件，會回顧自己、深刻反省，努力成爲每件事都更加成熟的人。



而崔民又也在貼文下留言說：「姐姐辛苦了！心裡一定很辛苦，以後要幸福啊姐姐。」劉恃蘟也安慰金奎利說：「姐姐心裡應該很辛苦，辛苦了！輕拍輕拍 要好好調整狀態，明天聚餐時見。」



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