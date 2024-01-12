《单身即地狱3》金奎利「突然黑化」发言还引争议！发长文道歉：对轻率的言行感到后悔，已向当事人道歉

《单身即地狱3》最后两集中，当金奎利得知崔民又对刘恃蘟的心意后，情绪似乎有点失控，一直对崔民又说：「我叫你安分一点，但看来你没有」、「我不喜欢...不听话的男生」、「民又啊...我不是叫你安分一点吗」，后来甚至还把麦克风拆掉。

之后刘恃蘟想和崔民又聊天并到房间询问：「我可以和民又聊一下吗？」金奎利回答「嗯～不行。」接受采访时，金奎利还激昂地表示：「我死都不会想跟这种交往。」连主持人 Dex 都指责：「我觉得她说话不应该这么高姿态，在采访时她说的话对他很不尊重，我觉得她是露出自己的本性。」



金奎利在节目中突然黑化的样子，引发网友的不满。11日，金奎利通过 IG 表达剧终感想，提到了幸福的时间和回忆后，也向观众们道歉。



她说：「在特定情况和采访中，在表达自己感情的部分，言行上很轻率。当时看完节目后也对我的言行表示深深的后悔和反省。」金奎利坦言：「在体力上达到极限的情况下，第一次经历的多种感情的激动和来往的感情，还有对自己的表现与心意不同的样子感到失望等交织在一起，在里面我好像没能调节好。」



金奎利提到自己在节目播出后，已向崔民又和刘恃蘟道歉，她说：「非常感谢的是反而更加担心我，理解了我的心。但是不管恃蘟和民是怎么感受的，我都没有辩解的余地。」金奎利表示通过这次事件，会回顾自己、深刻反省，努力成爲每件事都更加成熟的人。



而崔民又也在贴文下留言说：「姐姐辛苦了！心里一定很辛苦，以后要幸福啊姐姐。」刘恃蘟也安慰金奎利说：「姐姐心里应该很辛苦，辛苦了！轻拍轻拍 要好好调整状态，明天聚餐时见。」



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