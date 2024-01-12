朴修弘「家庭醜聞」後續：大哥法庭上大哭「我一直把他當兒子養」！哥嫂被求刑7年、3年

韓娛圈最慘男明星朴修弘與哥嫂的官司暫時告一段落，檢察官以朴修弘的哥哥、嫂子涉嫌貪污分別求刑7年和3年。

朴修弘遭父母、哥嫂吸血，一人掙錢養全家，沒想卻被家人侵吞百億財產（韓幣），還被偷買下高額死亡保險，受益人正是親哥一家，令人毛骨悚然！開庭時，朴修弘的老父母也完全不顧及他，一味偏袒大兒子一家，更在庭上訓斥、威脅他。 一連串的家庭醜聞曝光時，網友們無不心疼朴修弘，痛罵其家人是惡魔。

朴修弘的哥、嫂涉嫌於2011年至2020年掌管他經紀合約時貪污了公司以及朴修弘個人資產高達61.7億，檢方透露：「被告人朴某不僅涉嫌貪污，還嚴重損害了朴修弘的形象，庭審過程中不斷推翻自己的證詞，雖然他態度不佳，但考慮是初犯，最終向法院求刑7年。 而朴修弘的嫂子李某並非主犯，因此對她求刑3年。 」



朴修弘在第4、5次庭審中一再強調希望法院嚴懲哥嫂。 法庭上，朴修弘的大哥在做最後陳述時表示：「（他挨過）一個想要詐取保險金的卑劣大哥以及不讓他結婚的壞父母的打，其實我一直把修弘當兒子養，一直支持他，這是永遠不會變的。 我會好好為犯下的錯贖罪的，其實我每一天過得都很痛苦，覺得委屈又心痛，我希望父母和我們三兄弟還能回到和睦的時候。 」

朴修弘大哥的陳述也引發了韓國網友的討論，大家紛紛表示：「你只是大哥，不是他爸」、「把他當兒子養？瘋了」、「是把他當作賺錢工具吧，4、50歲的弟弟當兒子養？」、「就是為了偷走弟弟的財產吧」、「他是想說因為把他當兒子養，所以才用弟弟的錢吧」、「 看到姪子說叔叔的財產都是我的，就知道一家人是什麼貨色了」、「想要回到從前的意思是想繼續侵吞弟弟的財產吧」等。

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