《與惡魔有約》14集預告+提前看：九元簽約對象竟包括到曦最重要的人？

《與惡魔有約》昨晚播出第13集，幸福的小情侶和兇惡的長子形成鮮明對比！預告片中越來越多關於九元和周天淑的秘密逐一被揭開，這一世兩人能否迎來幸福結局呢？

13集中，九元（宋江 飾）對到曦（金裕貞 飾）關愛有加、希望和她走向幸福的結局，但神（車清華 飾）給出的回答令他十分失望。





14集預告片裡，盧秀安得知盧碩民才是殺害母親的真兇，九元問金世羅殺害到曦父母的是不是周天淑，得到肯定回答。 時間拉回事發當晚，到曦父親想要揭發某件事情、對周天淑說「事情絕對不會如你所願」，而周天淑不惜手段也要保護辛苦經營的公司，在公路上瘋狂追逐。



到曦父母發生車禍後，九元一面燒毀舊契約，一面引誘周天淑簽訂新的契約：「看起來你有很強的願望，要不要我幫你實現呢？」難道九元不僅殺害了到曦的親生父母，也是奪取周天淑性命的真兇？這設定會不會太虐啊~~





此外，今早公開的搶先看片段中，九元在掌心燃起一團火焰召喚出神父。 神父對九元的身份不感到意外、認為他是神存在的證據，同樣誠懇地勸告他離開到曦，九元聽後露出荒唐的輕笑。 第14集將於今晚通過Netflix上線！



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