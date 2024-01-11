Pentagon KINO 3月10日台灣粉絲見面

為了讓大家看看全新的他，Pentagon的KINO決定要與久違的台灣粉絲見面，舉辦「KINO [BORN NAKED] LIVE IN TAIPEI」，呈現一人企劃公司NAKED的KINO，向粉絲們喊話：「來看最真實的我吧！」

去年10月與經紀公司合約到期後，12月中宣布成立個人經紀公司NAKED，NAKED的成立象徵著Kino希望以真實、未經修飾的本色接近大眾，展示真誠的自己，KINO表示：「對於在NAKED所面對的未來充滿期待。我會展現給大家以前未見的全新形象，期望大家給予更多注目和支持。」

KINO也在8日推出數位單曲〈Fashion Style〉，以「時尚」為主題的流行歌曲，內含「不要試圖成為別人，你最美的時候就是做你自己」；而繼去年12月底在東京羽田Zepp Haneda開唱，Kino表示真是夢幻般的時光，強調自己很高興能夠實現過去幾個月來只在腦海中描繪的舞台，「最重要的是，能夠與我一直想見的粉絲們相見」，為了要將幸福感延續，首爾演唱會將於1月27日舉行，台北場則確定要在3月10日於三創CLAPPER STUDIO開唱，更多相關詳情可洽主辦單位星月文創有限公司官方臉書專頁。

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