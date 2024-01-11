大熱韓漫改編動畫《我獨自升級》現已於各大平台跟播放映

由人氣韓國小說改篇而成的動畫《我獨自升級》（나혼자만레벨업，俺だけレベルアップな件）已於2024年1月7日開始播放，本次將由作曲家澤野弘之擔任動畫主題曲以及配樂的作曲連同韓國組合TOMORROW X TOGETHER合力打造主題曲「LEveL」，陣容強盛！

《我獨自升級》動畫，已於1月7日在以下平台開始放映：

▸台灣：巴哈姆特｜中華電信MOD｜CATCHPLAY+｜friDay影音｜Hami Video｜KKTV｜myVideo｜LINE TV｜LiTV｜ofiii

▸香港：Viu OTT

▸新加坡：CATCHPLAY+｜meWATCH

▸Asia regions: Bilibili Asia｜Crunchyroll｜iQIYI Asia｜Netflix

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作品簡介

《我獨自升級》原作漫畫自 2016 年 7 月在 KakaoPage 連載，到 2018 年 3 月公開 DUBU 作畫的版本。原作漫畫除了在 2019 年獲得日本平台 Piccoma BEST OF 2019 漫畫部門第一名外，也是次年的Piccoma AWARD 2020 年度獲獎作品；同時它也在 2020 年以 10 星滿分成績成為韓國 KakaoPage 2020 年度網路漫畫第一名。

劇情介紹

十多年前，世界各地突然出現連接異次元與現實世界的「傳送門」，而被稱之為「獵人」的覺醒者也相繼出現。「獵人」們利用其自身能力，攻略傳送門內的地下城並以此為業。而在眾多強大獵人當中，有位被稱為人類最弱兵器的下級獵人——成振宇。某一天，他在地下城中負傷瀕死之際，面前突然出現了一道神秘任務視窗。危急關頭選擇了接受任務的振宇，發現自己有了「升級」的能力…

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