Pentagon KINO 3月10日台湾粉丝见面

为了让大家看看全新的他，Pentagon的KINO决定要与久违的台湾粉丝见面，举办「KINO [BORN NAKED] LIVE IN TAIPEI」，呈现一人企划公司NAKED的KINO，向粉丝们喊话：「来看最真实的我吧！」

去年10月与经纪公司合约到期后，12月中宣布成立个人经纪公司NAKED，NAKED的成立象徵著Kino希望以真实、未经修饰的本色接近大众，展示真诚的自己，KINO表示：「对於在NAKED所面对的未来充满期待。我会展现给大家以前未见的全新形象，期望大家给予更多注目和支持。」

KINO也在8日推出数位单曲〈Fashion Style〉，以「时尚」为主题的流行歌曲，内含「不要试图成为别人，你最美的时候就是做你自己」；而继去年12月底在东京羽田Zepp Haneda开唱，Kino表示真是梦幻般的时光，强调自己很高兴能够实现过去几个月来只在脑海中描绘的舞台，「最重要的是，能够与我一直想见的粉丝们相见」，为了要将幸福感延续，首尔演唱会将於1月27日举行，台北场则确定要在3月10日於三创CLAPPER STUDIO开唱，更多相关详情可洽主办单位星月文创有限公司官方脸书专页。

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