【韓網熱帖】意外地有很多人追星是這個類型

就是不執著於看本命真人的類型。

雖然是超級投入的真粉絲，但除了見面會和演唱會之外幾乎不參加任何線下行程，所謂「室內粉絲」。

反正站姐們都會立即在SNS更新高清影片，與其花自己的錢、時間、體力去電視台預錄、簽名會看真人，不如在家看4K高清直拍，舒舒服服等著站姐投餵。 在Twitter和YouTube轉一圈，就能獲得超高的追星滿意度。 去見面會的人也會做字幕影片分享出來，代理體驗滿分。

就算去演唱會和見面會也是用肉眼看、專注欣賞演出，反正手笨拍不出好看的東西，有優秀站姐們在拍就行了。

當然該做的還是會做，包括加入官方粉絲會、看行程、買周邊和Season's Greetings、投票等等，只是沒有「必須在線下看真人」的強迫感。



韓國網友評論：

1. 是我耶kkk

2. 房間裡第一排多好啊

3. 是我！看真人有時反而會幻滅，而且往返太消耗精力

4. 不是意外，是大部份都這樣吧？

5. 我就是這樣，即便去線下，重點也是跟粉絲們一起感受追星的心動氛圍kk真人就跟螢幕裡一樣啊，哪有真人比照片更好看，我看都一樣

6. 現在的環境很適合這類型，很多時候直拍比現場看得更清楚更近

7. 是我，但現在演唱會漲價好多，不能常去了...

8. 用跑線下的能量可以多看3遍綜藝或演唱會DVD

9. 不住在首爾，想去也沒辦法...

10. 去過一次粉絲簽名會，感受到現實打擊，變成室內粉絲了kk

11. 不消費粉絲簽名會影片，不消費站姐照片

12. 我本來也這樣，但去過一次線下後還想再去ᅮᅮ

13. 我正相反，捨得花錢看真人，對周邊和影像內容就沒興趣...

14. 不論預錄、簽名會或演唱會，我必須每個月見到本命一次，連海外行程都追... 看不到就會脫粉

出處：https://theqoo.net/hot/3052141182

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞