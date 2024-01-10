《烈女朴氏契約結婚傳》EP.12完美收官！大結局創新高收視率，李世榮&裴仁爀夢幻真婚甜蜜蜜～

（談及EP.9-12劇情）這一路虐甜虐甜的讓觀眾們心情七上八下的！大家追到最後是否也感到圓滿了呢？

MBC 熱門奇幻愛情劇《烈女朴氏契約結婚傳》在上週末迎來EP.12大結局！最終以9.3%刷新自身新高的收視率，完美收官的幸福走到最後。



原來當年爺爺（千虎珍 飾）才是害死泰河母親的幕後主使者！當年爺爺公司陷入危機，逼泰河父親跟繼母（陳慶 飾）聯姻挽救公司頹勢，爺爺放棄救治泰河母親才導致她離世。



意外發生時，爺爺擋在泰河前被黃理事（李準赫 飾）砸傷頭部，所幸並無生命危險，泰河選擇原諒了爺爺，繼母也選擇退出公司，將股份全部轉讓給泰河，公司交由泰河全權管理。



▼《烈女朴氏契約結婚傳》第11集│李世榮、裴仁爀親熱到床上！度過火熱的初夜：



聯遇讓四月（朱玄英 飾）留在現代，請泰河與洪秘書（趙福來 飾）一定要好好照顧她，自己則穿越回古代，成功救下古代夫君，但兩人最終都只是朋友，因為聯遇心中還掛念著獨留在現代的泰河。



而聯遇被壞人逼著跳崖，墜入大海後再次穿越到現代！成功與泰河重逢，兩人最終步入禮堂！以假結婚開始的緣分，最終以真結婚完美收官～。



▼《烈女朴氏契約結婚傳》第12集│李世榮婚禮親吻蓋章裴仁爀：「你是我的！」



Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞