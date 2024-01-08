朴敘俊＆韓韶禧《京城怪物》第二季是現代劇，以2024年的首爾爲背景！李茂生＆裴賢聖也確定加入

由朴敘俊＆韓韶禧主演《京城怪物》在第一季還未開播的時候，就確定拍攝第二季！今日 Netflix 方面也公開第二季新劇照和新加入的演員陣容。

在黑暗最深的時代1945年的春天，兩個為了生存的年輕人，對抗因貪婪而誕生的怪物。經過78年...第二季確定在2024年的首爾開始。《京城怪物2》講述與泰尚一切相似的浩宰和生活在京城的采玉相遇，揭開他們在京城尚未結束的緣份、命運和惡緣的故事。



第一季最後一集的彩蛋影片，聽到有人叫「浩宰」，回頭一看的人和金鈺堂典當鋪的老闆張泰尚（朴敘俊 飾）有著同樣的臉龐，他的脖子後則有著一條疤痕，到底是什麼原因？在公開的劇照中，面臨危機的尹采玉（韓韶禧 飾）會發生怎樣的神祕事件？令人好奇！

朴敘俊也表示泰尚和采玉過去的敘事，在第二季會以怎樣的方式表現出來，希望大家多多期待！韓韶禧則說：「希望大家能注意采玉在很長一段時間裡，到底發生了怎樣的變化？甕城醫院是否真的被破壞？」預告了第二季中人物們的感情線和不停的巨大威脅。



曾出演《寧靜海》、《三十九》、《黑暗榮耀》等劇的李茂生，還有《機智醫生生活》系列、《我們的藍調》的裴賢聖也確定加入《京城怪物2》，他們會以什麼樣的角色登場？也備受關注呢！



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