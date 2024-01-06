李帝勳再行善事！捐款1億資助貧困患者，加入樂施會高額捐贈者俱樂部

演員李帝勳最近向首爾峨山醫院捐贈了1億韓元的捐款。 這是他第二次向首爾峨山醫院捐款，此前在2021年已捐贈1億韓元用於幫助貧困患者接受心腦血管和肺部、呼吸系統疾病的治療。

這筆捐款將用於貧困患者的支援基金，為正在與疾病作斗爭、需要幫助的人士支付治療和手術費用。



李帝勳透過經紀公司表示：「我希望為社會各處需要幫助的人提供一點力量，所以決定捐款。 即便現在情況很困難，衷心希望不久之後能夠走出病痛，恢復健康的日常生活。 」

李帝勳自2015年起為國際發展及人道援助組織樂施會擔任宣傳大使，去年更成為樂施會高額捐贈者俱樂部「Honors Club」的第一位會員。



自2017年以來，李帝勳一直在美麗基金會進行持續的捐助，累計捐款達1億韓元。 李帝勳因這些公益活動而受到肯定，在第三屆善心捐獻者獎頒獎禮上獲得了行政安全部長的表彰。

此外，李帝勳憑《模範計程車2》在2023年SBS演技大賞上獲得大獎，為自己光彩照人的一年劃下了句點。 目前正全力拍攝預計於今年上半年播出的MBC新劇《搜查班長1958》，已經殺青的電影《逃走》和《道德風險》也計劃於今年上映。



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞