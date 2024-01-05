【韓網熱帖】如果是女生的話絕對理解不了的反派角色的行為（feat.《和我老公結婚吧》）

就算是仇人冤家、關係不好的兩名女生，如果對方要借這個，另一個人也肯定會借吧？！

朴敏英主演的新劇《和我老公結婚吧》正式開播，劇情講述的是被老公和閨蜜為騙取保險金而殺害的女主角重生回到10年前，由此展開的痛快復仇故事。

最近電視劇中的一個場景引爆韓網熱議。 事情是這樣的，鄭秀敏（宋昰昀 飾）在衛生間洗手時，聽到另一名女生的聲音，原來是女生正巧今天穿了白色褲子，不巧的是正好遇上了生理期。 正在發愁時聽到門外有水聲傳來，與是向對方求救。 然而鄭秀敏卻直言「為什麼自己不準備好，而是要別人幫助」，說完甩頭就走了。 後來還是女主姜智媛（朴敏英 飾）替女生解了圍。



相關場景被網友貼在了theqoo上討論，稱「即使是冤家也會借衛生棉吧，這是女生之間默認的規矩啊」，很快就引發了廣大網友的熱烈發言：

1. 女二這個角色就很讓人反感

2. 完全是人渣的設定吧，電視劇裡少見的惡女

3. 這是原作有的內容嗎？？編劇還是個女生唉

4. 這種女人確實有，毫無人性，還罵人家自己不準備，生理期是按照你的計劃來的嗎？

5. 衛生棉，即使討厭死對方也是會借的

6. 用這件事情來體現她的人品有多爛

7. 這個女人不是一般的癲狂，所以才有這種設定，在現實生活裡對方只要不是父母的仇人一般都會借吧

8. 這種事情絕對不可能發生在日常生活裡，是為了烘托這個角色有多壞吧????我看有人討論編劇是不是男的，其實是女編劇把自己能想到的人品最爛的行為放在了反派身上吧

9. 即使沒有，也要替對方買回來，這是大家默認的啊

10. 我覺得這個場景反而凸顯了角色的人品，壞到家了，人渣

11. 老實說，現實生活裡偶爾也會有這種人

12. 不要以為所有的女生都該這樣

13. 會有這種人，但是如果是我的話，我哪怕出去買，也會立即買給她

14. 這可不是一般的反派，毫無共情心理

15. 太壞了，這種事情都不幫忙的話，她就是個不可循環利用的垃圾

16. 很久沒遇到過這種會讓我開始思考人品的反派了

17. 即使不是衛生棉，如果是當下僅自己一個人才能幫助對方的情況下，肯定要幫忙啊

18. 為什麼女二是反派，女主心地善良，這個場景完美詮釋了啊，編劇寫得真好，因為一瞬間就讓觀眾質疑她的人品了

19. 說明劇本寫的好啊，引起了這麽多觀眾的共鳴

20. 我長大這麽大，從來沒見過女生不借衛生棉的

原文：https://theqoo.net/square/3058301651

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