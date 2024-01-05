【韩网热帖】如果是女生的话绝对理解不了的反派角色的行为（feat.《和我老公结婚吧》）

就算是仇人冤家、关系不好的两名女生，如果对方要借这个，另一个人也肯定会借吧？！

朴敏英主演的新剧《和我老公结婚吧》正式开播，剧情讲述的是被老公和闺蜜为骗取保险金而杀害的女主角重生回到10年前，由此展开的痛快复仇故事。

最近电视剧中的一个场景引爆韩网热议。 事情是这样的，郑秀敏（宋昰昀 饰）在卫生间洗手时，听到另一名女生的声音，原来是女生正巧今天穿了白色裤子，不巧的是正好遇上了生理期。 正在发愁时听到门外有水声传来，与是向对方求救。 然而郑秀敏却直言「为什么自己不准备好，而是要别人帮助」，说完甩头就走了。 后来还是女主姜智媛（朴敏英 饰）替女生解了围。



相关场景被网友贴在了theqoo上讨论，称「即使是冤家也会借卫生棉吧，这是女生之间默认的规矩啊」，很快就引发了广大网友的热烈发言：

1. 女二这个角色就很让人反感

2. 完全是人渣的设定吧，电视剧里少见的恶女

3. 这是原作有的内容吗？？编剧还是个女生唉

4. 这种女人确实有，毫无人性，还骂人家自己不准备，生理期是按照你的计划来的吗？

5. 卫生棉，即使讨厌死对方也是会借的

6. 用这件事情来体现她的人品有多烂

7. 这个女人不是一般的癫狂，所以才有这种设定，在现实生活里对方只要不是父母的仇人一般都会借吧

8. 这种事情绝对不可能发生在日常生活里，是为了烘托这个角色有多坏吧????我看有人讨论编剧是不是男的，其实是女编剧把自己能想到的人品最烂的行为放在了反派身上吧

9. 即使没有，也要替对方买回来，这是大家默认的啊

10. 我觉得这个场景反而凸显了角色的人品，坏到家了，人渣

11. 老实说，现实生活里偶尔也会有这种人

12. 不要以为所有的女生都该这样

13. 会有这种人，但是如果是我的话，我哪怕出去买，也会立即买给她

14. 这可不是一般的反派，毫无共情心理

15. 太坏了，这种事情都不帮忙的话，她就是个不可循环利用的垃圾

16. 很久没遇到过这种会让我开始思考人品的反派了

17. 即使不是卫生棉，如果是当下仅自己一个人才能帮助对方的情况下，肯定要帮忙啊

18. 为什么女二是反派，女主心地善良，这个场景完美诠释了啊，编剧写得真好，因为一瞬间就让观众质疑她的人品了

19. 说明剧本写的好啊，引起了这麽多观众的共鸣

20. 我长大这麽大，从来没见过女生不借卫生棉的

原文：https://theqoo.net/square/3058301651

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