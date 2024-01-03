康城影帝宋康昊 聯手演技派男神卞耀漢演電視劇《逆貧大叔》

在韓國動盪不安的年代，一名男子於暗中運作，操縱著國家體制及其關鍵人物以促進國家進步‧‧‧ 由韓國首位奪得康城影帝、有「國民影帝」之稱，出道33年來首度現身電視劇的宋康昊領銜主演，聯手演技派男神卞耀漢共同演出《逆貧大叔》

《逆貧大叔》以60年代的韓國為背景，講述雄心壯心的理想主義者金產(卞耀漢 飾)一直致力於扭轉國家命運的故事。身為Albright獎學金得獎者的金產，一心想把自己的國家建設成為工業重國，希望藉此為韓國人民帶來美國水準的富裕。決心要取得成功的金山，引起了能夠適應於任何情況，採取不同必要手段來達成目標的影子中間人朴斗七(宋康昊 飾)注意，二人將組成一個聯盟應對現有體制中的複雜性，向著為韓國帶來繁榮未來的共同目標而進發！

劇集由《上流寄生族》(Parasite)、《末世列車》(Snowpiercer)康城影帝宋康昊飾演能夠為老闆解決任何問題的調解員及PR高手朴斗七；《陽光先生》(Mr. Sunshine)、《六龍飛天》(Six Flying Dragons)演技派男神卞耀漢飾演致力為韓國人民帶來美國級富裕的理想主義者金產。《韓戲逼人》(Cobweb)、《仙后座》(Cassiopeia)申淵植擔任劇集導演及編劇。

《逆貧大叔》(Uncle Samsik) 將於2024年Disney+ 獨家上線！

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