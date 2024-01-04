RIIZE元彬練習生時期短髮照曝光，竟然看到了金在中+任時完的影子！還是現在的中長髮更有辨識度

男團RIIZE元彬練習生時期照片曝光，引來一片讚嘆。

日前，有韓國網友在theqoo上po出了元彬練習生時期的照片，據說是SM娛樂公司新人開發組公開的。 照片中的元彬並不是出道後的中長髮，而是短髮造型，梳著劉海，顯得臉型較長，猛一看竟然能看出金在中和任時完的味道，沒想到還是練習生的他就已經星味十足，難怪被稱「拯救了SM的花田」。



SM 신인개발팀에서 공개한 라이즈 원빈 연습생때 짧은머리 사진 pic.twitter.com/2f48fdEBc1 — 옷덕후 (@otduckhooo) January 3, 2024

而出道後的元彬則是一頭柔順的中長髮，完美修飾了過長的臉型和瘦削的顴骨，使得整個人的氣質都柔和了很多，一看就是迷倒眾生的臉。



元彬的舊照也引起了廣大網友們的興趣，大家紛紛留言表示：「其實兩個時期都很帥，不過中長髮更加讓人印象深刻」、「他留長髮出道是有理由的」、「造型師大加分」、「不管長髮還是短髮都很帥，只是他獨特的氣質被長髮烘托出更多」、「這種顏值不出道的話，真的天理難容」、「長髮帥氣100萬倍」等。

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