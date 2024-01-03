康城影帝宋康昊 联手演技派男神卞耀汉演电视剧《逆贫大叔》

在韩国动荡不安的年代，一名男子於暗中运作，操纵著国家体制及其关键人物以促进国家进步・・・ 由韩国首位夺得康城影帝、有「国民影帝」之称，出道33年来首度现身电视剧的宋康昊领衔主演，联手演技派男神卞耀汉共同演出《逆贫大叔》

《逆贫大叔》以60年代的韩国为背景，讲述雄心壮心的理想主义者金产(卞耀汉 饰)一直致力於扭转国家命运的故事。身为Albright奖学金得奖者的金产，一心想把自己的国家建设成为工业重国，希望藉此为韩国人民带来美国水准的富裕。决心要取得成功的金山，引起了能够适应於任何情况，采取不同必要手段来达成目标的影子中间人朴斗七(宋康昊 饰)注意，二人将组成一个联盟应对现有体制中的复杂性，向著为韩国带来繁荣未来的共同目标而进发！

剧集由《上流寄生族》(Parasite)、《末世列车》(Snowpiercer)康城影帝宋康昊饰演能够为老板解决任何问题的调解员及PR高手朴斗七；《阳光先生》(Mr. Sunshine)、《六龙飞天》(Six Flying Dragons)演技派男神卞耀汉饰演致力为韩国人民带来美国级富裕的理想主义者金产。《韩戏逼人》(Cobweb)、《仙后座》(Cassiopeia)申渊植担任剧集导演及编剧。

《逆贫大叔》(Uncle Samsik) 将於2024年Disney+ 独家上线！

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