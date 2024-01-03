徐仁國能否戰勝命運獲得重生！《死期將至》第二部分即將公開！徐仁國戲路再拓展！

徐仁國繼《某一天滅亡來到我家門前》後又再度演出超現實題材《死期將至》，也令大家期待著後續劇情。回顧徐仁國盡其所演出的角色，戲路不斷開展更加寬廣。

《死期將至》12月15日公開了第一部分，徐仁國飾演劇中最主要的角色崔怡在，原本前景看好的他，在搞砸了第一次的面試後，長達7年不再有就業機會，而只能以打工度日，最終自卑的他覺得現實太殘酷，選擇了跳樓輕生。來到地獄卻被懲罰必須經歷12次「即將死亡的瞬間」，在一次又一次不同的人生中，他逐漸對於自己當時的選擇感到後悔。



＃《某一天滅亡來到我家門前》半人半神的滅亡

徐仁國在2021年tvN的電視劇《某一天滅亡來到我家門前》中飾演滅亡，在人與神之間穿梭的神祕存在，沒有什麼表情又擺酷的他有著特別的魅力。雖然一開始是沒血沒淚的滅亡，在遇見一個生命只剩下幾個月的女子後，因為愛情而逐漸改變了自己，徐仁國透過視覺效果也發揮了超現實的自己，引發不少話題討論。



＃電影《狼狩獵》力求反派變身

首度挑戰反派演出的徐仁國，在電影《狼狩獵》中飾演一位無惡不作的大流氓，以全身滿滿的刺青以及兇惡眼神登場。不同於演出滅亡當時，徐仁國為了這部電影的演出而增胖18公斤，看起來更加像是氣勢高張的流氓，加上充滿殺氣的眼神，讓大家看了對他都心生敬畏。



＃網路漫畫與小說成為現實！從《美男堂》到《死期將至》

徐仁國消化角色的能力，可透過有原著網路漫畫或小說改編的電視劇看出。在2022年播出的《美男堂》，他飾演一位前犯罪心理分析師轉行的巫師，有點搞笑又有點吊兒郎當，輕快的內容讓觀眾們相當喜愛。本週即將公開第二部分的《死期將至》，從悲慘現實中尋求死亡解脫的他，更引發許多觀眾們的共鳴。



徐仁國為了將漫畫中的角色感情極大化，想把崔怡在表現得更加小心謹慎，也有點內向，對於角色細節，他的表現非常到位也受到觀眾們的喜愛。徐仁國也在每一部作品挑戰不一樣的題材與角色屬性，具有相當大的反差。《死期將至》的第二部分崔怡在是否會對生命有所醒悟？這一連串的12次死亡是否都有所關聯？1月5日即將公開。

Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞