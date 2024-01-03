徐仁国能否战胜命运获得重生！《死期将至》第二部分即将公开！徐仁国戏路再拓展！

徐仁国继《某一天灭亡来到我家门前》后又再度演出超现实题材《死期将至》，也令大家期待著后续剧情。回顾徐仁国尽其所演出的角色，戏路不断开展更加宽广。

《死期将至》12月15日公开了第一部分，徐仁国饰演剧中最主要的角色崔怡在，原本前景看好的他，在搞砸了第一次的面试后，长达7年不再有就业机会，而只能以打工度日，最终自卑的他觉得现实太残酷，选择了跳楼轻生。来到地狱却被惩罚必须经历12次「即将死亡的瞬间」，在一次又一次不同的人生中，他逐渐对於自己当时的选择感到后悔。



＃《某一天灭亡来到我家门前》半人半神的灭亡

徐仁国在2021年tvN的电视剧《某一天灭亡来到我家门前》中饰演灭亡，在人与神之间穿梭的神秘存在，没有什么表情又摆酷的他有著特别的魅力。虽然一开始是没血没泪的灭亡，在遇见一个生命只剩下几个月的女子后，因为爱情而逐渐改变了自己，徐仁国透过视觉效果也发挥了超现实的自己，引发不少话题讨论。



＃电影《狼狩猎》力求反派变身

首度挑战反派演出的徐仁国，在电影《狼狩猎》中饰演一位无恶不作的大流氓，以全身满满的刺青以及凶恶眼神登场。不同於演出灭亡当时，徐仁国为了这部电影的演出而增胖18公斤，看起来更加像是气势高张的流氓，加上充满杀气的眼神，让大家看了对他都心生敬畏。



＃网路漫画与小说成为现实！从《美男堂》到《死期将至》

徐仁国消化角色的能力，可透过有原著网路漫画或小说改编的电视剧看出。在2022年播出的《美男堂》，他饰演一位前犯罪心理分析师转行的巫师，有点搞笑又有点吊儿郎当，轻快的内容让观众们相当喜爱。本周即将公开第二部分的《死期将至》，从悲惨现实中寻求死亡解脱的他，更引发许多观众们的共鸣。



徐仁国为了将漫画中的角色感情极大化，想把崔怡在表现得更加小心谨慎，也有点内向，对於角色细节，他的表现非常到位也受到观众们的喜爱。徐仁国也在每一部作品挑战不一样的题材与角色属性，具有相当大的反差。《死期将至》的第二部分崔怡在是否会对生命有所醒悟？这一连串的12次死亡是否都有所关联？1月5日即将公开。

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