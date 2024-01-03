李善均的經紀公司「開告記者」！不再對警方抱任何期待，將親自為他討公道

今日（3日）HODU&U 娛樂在官方 SNS 上發布聲明表示：「已經知道謠言和虛假事實等正在傳播的事實，開始收集相關資料，同時決定採取法律措。」

公司表示在過去的3個多月裡，部分媒體對已故演員李善均的惡意、無差別的報導深表遺憾。接著，公司坦言：「直到最後，都希望通過公正的警方調查結果查明真相，但現在已經到了無法再期待的地步，所以本公司將親自糾正事實。」

同時提到昨天起訴上個月27日晚間報導虛假內容的記者（韓網友猜測是李善均遺囑相關報導），要求相關記者真誠道歉，並誠實地參加之後要進行的法律程序。



最後，更叮囑道：「之前的調查還在進行中，到現在尚未結束的情況下，不得已不能接受所有采訪。因此，對於來源不明確或未經確認事實報導的所有報導、網上登載的所有貼文，將要求修改和刪除，再次囑咐大家儘快採取措施。」

因涉嫌吸毒而接受警方調查的李善均於上月27日上午10時左右在首爾鍾路區臥龍公園附近，被發現倒在車內，失去了生命跡象。繼去年10月28日、11月4日之後，12月24日接受第三次警察傳喚調查。上月26日，他還向仁川警察廳毒品犯罪調查隊提交測謊的申請，訴苦說冤枉。隨著李善均的死亡，警方計劃以「沒有公訴權」結束調查。



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