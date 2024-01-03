勒索李善均的20代女性手握田慧振號碼，還曾企圖接近：不給錢就告訴你老婆，別怪我不客氣

民眾得知這一消息震驚的更多的是憤怒不已，直呼「還想再害人嗎？」

2日，韓國知名娛樂YouTuber李振浩公開了曾勒索敲詐李善均數千萬韓幣的20代女性朴某，她竟和駭客企圖聯絡李善均的妻子田慧振。

李振浩先公開了去年10月4日這一天風月場所女室長金南熙（音譯）與駭客的聊天內容，駭客稱「今天凌晨如果沒收到2億的話就給李善均老婆田慧振發kakao talk，告訴她要向她周圍的人曝光。」李振浩表示：「可以看出駭客索要的金額最低2億，甚至更多，而且他已經越過李善均，明確告知（女室長）打算聯繫田慧振了。」



李振浩還披露了朴某恐嚇勒索李善均的短訊內容，朴某寫道：「因為金南熙浪費了很多時間，會讓金南熙拘留的，但錢也是要拿的，你把給金南熙的錢全部要回來，如果你把今天我聯繫你的事情告訴金南熙，讓我受到第二次傷害的話，我就會把金南熙手機裡的錄音原件全都曝光出來。」 接著又稱：「田慧振的號碼我也在1週裡就拿到了，16分鐘的錄音完全體現了李善均你的人性，我等你做出明智的選擇。如果你非要提國情院的事情我就要不客氣了，不希望因為風月場所媽媽桑的事情損害到你的名譽，就用2億結束吧。」



此外，朴某已與2023年12月28日被拘留，當時她抱著嬰幼兒前往法院，被斥責想要博同情。同時韓媒還揭露了朴某曾是勒索敲詐慣犯的事實，利用懷孕向多名男性索取錢財。

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