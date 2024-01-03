勒索李善均的20代女性手握田慧振号码，还曾企图接近：不给钱就告诉你老婆，别怪我不客气

民众得知这一消息震惊的更多的是愤怒不已，直呼「还想再害人吗？」

2日，韩国知名娱乐YouTuber李振浩公开了曾勒索敲诈李善均数千万韩币的20代女性朴某，她竟和骇客企图联络李善均的妻子田慧振。

李振浩先公开了去年10月4日这一天风月场所女室长金南熙（音译）与骇客的聊天内容，骇客称「今天凌晨如果没收到2亿的话就给李善均老婆田慧振发kakao talk，告诉她要向她周围的人曝光。」李振浩表示：「可以看出骇客索要的金额最低2亿，甚至更多，而且他已经越过李善均，明确告知（女室长）打算联系田慧振了。」



李振浩还披露了朴某恐吓勒索李善均的短讯内容，朴某写道：「因为金南熙浪费了很多时间，会让金南熙拘留的，但钱也是要拿的，你把给金南熙的钱全部要回来，如果你把今天我联系你的事情告诉金南熙，让我受到第二次伤害的话，我就会把金南熙手机里的录音原件全都曝光出来。」 接著又称：「田慧振的号码我也在1周里就拿到了，16分钟的录音完全体现了李善均你的人性，我等你做出明智的选择。如果你非要提国情院的事情我就要不客气了，不希望因为风月场所妈妈桑的事情损害到你的名誉，就用2亿结束吧。」



此外，朴某已与2023年12月28日被拘留，当时她抱著婴幼儿前往法院，被斥责想要博同情。同时韩媒还揭露了朴某曾是勒索敲诈惯犯的事实，利用怀孕向多名男性索取钱财。

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