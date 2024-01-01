演技派金東旭竟然在「2023KBS演技大賞」中「顆粒無收」！韓觀眾：無法理解，分蛋糕式頒獎毫無意義

看完「2023KBS演技大賞」頒獎禮，很多觀眾直呼「不理解」。

2023年的最後一天，KBS電視台舉辦了年末演技大賞頒獎禮，邀請了2023年播出的所有電視劇組出席，頒發了20多個獎項，但分蛋糕式的頒獎另無數觀眾摸不著頭腦，無法理解。 獲獎基準是什麼。

過去的一整年裡，SBS並未拍出掀起熱議的話題作，不過大河劇《高麗契丹戰爭》、《綠洲》和《偶然遇見的你》一直收視率不錯，因此禮頒獎上這三個劇組的成員不停被叫到名字。 在《偶然遇見的你》中擔任男主角的金東旭和金桐俊、路雲、張東潤等一起入圍最優秀賞，獲獎的則是路雲和金桐俊。



金東旭在《偶然遇見的你》中飾演被困在1987年，尋找殺害自己的兇手、解決連環殺人案的時間穿梭者「尹海俊」，他以紮實、細膩的演技引領劇情，但他卻在當天的頒獎禮上「顆粒無收」，無緣任何獎盃。

金東旭沒拿獎已然讓觀眾們無法理解，更令眾人皺眉頭的則是分蛋糕式的頒獎，最佳新人獎共有3人獲得，人氣獎更是多到7人捧起獎盃， 還有5對拿了最佳CP獎......舞臺上經常站著2、3人在等著發表感言。



看到這樣的結果觀眾們忍不住表示：「當頒獎禮是分蛋蛋糕嗎」、「要分獎的話不如直接取消頒獎禮」、「金東旭能輸給路雲他們？」、「地上波的電視劇都無什麼意義，所以這種頒獎禮千萬別當真」、「毫無權威性的頒獎禮為什麼要存在」等。

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