【韓網熱帖】KBS演技大賞主持很奇怪的路雲：眼神空虛+照本宣科

2023年12月31日，KBS演技大賞隆重舉行，當天的MC有張聖圭、薛仁雅和路雲。

比起張聖圭和薛仁雅，路雲的主持功底不盡人意，有網友節選了其中一段公開在了theqoo論壇上，吐槽他「照著提詞器念的空虛眼神和一個字一個字往外蹦的照本宣科，張聖圭直接笑倒。 」 影片中路雲誇讚薛仁雅，眼神一直盯著上方的某個角度看，口氣略顯生硬。



프롬프터를 읽는 공허한 눈과 또박.또박. 멘트에

장성규 결국 쓰러지다...ㅜㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/8xMYWGXb8k — 둑배 (@dookbae_) December 31, 2023

這段影片很快就引起了theqoo網友的圍觀，留言已經突破700條（還在不斷更新中），大家紛紛表示：

1. 隨便抓個路過的KBS職員來都比他流暢

2. 毫無誠意，如果討厭的話完全可以拒絕啊，這到底是在幹什麼

3. 我看的節目的時候根本不相信自己的眼睛

4. 他不是不會，而是討厭，靈魂飽滿的新人時期做的很好啊



5. 啊，那他不是沒能力，而是沒誠意啊6. 連低年級學生主持都比他準備的充足7. MC到底是誰選出來的8. 不過比起歌謠大祭典的時候讀的有靈魂多了9. 看的我難受，每次他說話我都關掉聲音10. 薛仁雅還要回答他，哈哈哈哈哈11. 他是不是狀態不好啊，這次他的台詞還蠻多的，如果討厭的話會直接拒絕吧，整場活動都是這樣，我擔心他是不是生病了12. 這種水準到底是誰要一直用他，無法理解13. 電視台啊，你找這種人來主持就是你的問題了14. 整場頒獎禮我一直有在看，他從頭到尾都是一個樣，不過其他時候還可以，只是這段太明顯了15. 演技也不好，他到底會什麼？16. 主持台詞之前沒有給他嗎？17. 可能因為是直播他有點緊張吧18. 他不是愛豆出身嗎，怎麼可能害怕和鏡頭對視19. 感覺他是背了台詞的，只是有點緊張，新年了，大家就一笑而過吧20. 這麼大的舞台，既然當了MC就應該好好背台詞啊，到底是誰這麼喜歡用他，而且演技也很一般，他到底會什麼

原文：https://theqoo.net/square/3055488053

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