演技派金东旭竟然在「2023KBS演技大赏」中「颗粒无收」！韩观众：无法理解，分蛋糕式颁奖毫无意义

看完「2023KBS演技大赏」颁奖礼，很多观众直呼「不理解」。

2023年的最后一天，KBS电视台举办了年末演技大赏颁奖礼，邀请了2023年播出的所有电视剧组出席，颁发了20多个奖项，但分蛋糕式的颁奖另无数观众摸不著头脑，无法理解。 获奖基准是什么。

过去的一整年里，SBS并未拍出掀起热议的话题作，不过大河剧《高丽契丹战争》、《绿洲》和《偶然遇见的你》一直收视率不错，因此礼颁奖上这三个剧组的成员不停被叫到名字。 在《偶然遇见的你》中担任男主角的金东旭和金桐俊、路云、张东润等一起入围最优秀赏，获奖的则是路云和金桐俊。



金东旭在《偶然遇见的你》中饰演被困在1987年，寻找杀害自己的凶手、解决连环杀人案的时间穿梭者「尹海俊」，他以扎实、细腻的演技引领剧情，但他却在当天的颁奖礼上「颗粒无收」，无缘任何奖杯。

金东旭没拿奖已然让观众们无法理解，更令众人皱眉头的则是分蛋糕式的颁奖，最佳新人奖共有3人获得，人气奖更是多到7人捧起奖杯， 还有5对拿了最佳CP奖......舞台上经常站著2、3人在等著发表感言。



看到这样的结果观众们忍不住表示：「当颁奖礼是分蛋蛋糕吗」、「要分奖的话不如直接取消颁奖礼」、「金东旭能输给路云他们？」、「地上波的电视剧都无什么意义，所以这种颁奖礼千万别当真」、「毫无权威性的颁奖礼为什么要存在」等。

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