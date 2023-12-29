抱孩子博同情也沒用！涉嫌恐嚇李善均的A某被拘留，原來是「慣犯」：謊稱懷孕至少有5名男性被騙

涉嫌恐嚇勒索李善均數千萬（韓幣，下同）的20代女性現身法院，然而這一幕點燃了民眾的怒火。

28日下午1時30分左右，28歲的嫌疑人A某出現在仁川市仁川地方法院，她因涉嫌恐嚇被拘留前要接受審問。A某穿著黑色羽絨服，將自己裹得嚴嚴實實，頭上戴了3層帽子，根本看不到臉。 另所有人震驚的是她懷裡抱著一名幼童，看上去僅有1歲左右，被她用西裝裹著擁在懷中，小寶寶僅穿了襪子，還有一節小腿露在外面，當天的氣溫為-1°C-5°C。 前來採訪的記者提問：「你承認恐嚇嗎」、「是否恐嚇他要曝光他吸毒來敲詐錢財」、「是否從李某處勒索了5000萬」、「為什麼要逃走」等，A某一直保持沉默。



抱著孩子現身法院的這一幕引爆網友強烈的不滿與憤怒，theqoo上留言超600條，大家紛紛指責：「明顯就是拿孩子博同情」、「真有媽媽會在這麼冷的天氣讓孩子露腿？」、「孩子的鞋子呢」、「看這麼人留言關心孩子，我只能說這女的手段成功了」、「法院是什麼好地方嗎？ 一定要帶著孩子，是瘋了，還是反社會啊」、「不能把孩子放在家裡嗎，完全就是在作秀」、「李善均去警署時完全公開，還要被拍照，她倒是被保護得很好，根本看不見臉」等等。

不過A某的這場「秀」最終未能達到目的，被法院認定「有逃走或毀滅證據的可能」而被拘留。 A某的原定審問日為26日，但她並未出席且逃跑了，最後在釜山被警察抓捕。

據《國民日報》28日報導稱，A某曾通過同好會APP周旋於多名男性之間，並謊稱「懷孕了，做手術要錢」、「生孩子需要住院治療」等，向至少5名男性敲詐錢財，少則數百萬，多則數千萬。 其中一名男性對A某產生懷疑，做了親子鑑定，結果孩子並非他親生，目前該男子決定起訴A某。

此前，李善均被A某和風月場所女室長持續勒索，敲詐金額高達3.5億，他為此而報警。

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