專訪：如果能夠穿越到未來，《烈女朴氏契約結婚傳》李世榮和裴仁爀想做什麼？

韓星網早前與《烈女朴氏契約結婚傳》主演李世榮和裴仁爀進行專訪，討論了他們在拍攝過程中的經歷、與角色的連結等等。從他們對原著小說的想法到最具挑戰性的場景，甚至是他們對時間旅行的願望，並探索他們真實個性與所飾演角色之間的有趣關係。

問：《烈女朴氏契約結婚傳》的作者表示，李世榮和裴仁爀百分之百符合小說中描述的主要角色。拍攝前，你們有讀過原著小說嗎？對於演繹自己的角色有幫助嗎？

李世榮：我非常喜歡這部小說。即使整個劇本沒有完全揭示，我也試圖把握整體劇情，理解朴聯遇的情感。



裴仁爀：當然，我有讀過原著。對於有原著的作品，我通常會基於原著進行思考，但由於劇集不可避免地需要進行改編，我試圖在避免被嚴格框架束縛的同時尋求指導。網絡漫畫或小說可以表達的內容與劇集可以描繪的內容存在差異，所以我努力不要被原著角色過度限制。



問：觀眾對李世榮跌入水中的場景印象深刻。在拍攝期間，哪個場景是最具挑戰性或令人難忘的？



李世榮：首先，非常感謝。對我來說，和姜太河的告別場景是最令我難忘的。它們是最好的，我能夠產生很多共鳴。

裴仁爀：拍攝中有很多有趣的場景，非常有趣，雖然也有一些具有挑戰性的拍攝。有很多有趣的場景，很難只挑選一個。

問：與朱玄英（飾 四月）在劇中一起穿越時空合作的感受如何？



李世榮：我之前就喜歡朱玄英演員，所以對她有很高的期望。然而，我發現一切都超出了我的期望，個人認為我們之間的化學反應在作品中和現實生活中都非常出色。

問：女主角從古代穿越到現代，對一切都感到新奇有趣。如果有機會穿越到未來，你們兩個想做什麼？

李世榮：我覺得我會見證與所愛之人分別的時刻。因為這樣才能無怨無悔地去愛。

裴仁爀：在瞥見我的未來之後，我希望能回到現在更加努力地生活。

問：男女主角都有鮮明的個性。你們自己和角色的個性有哪些相似和不同之處？

李世榮：我和朴聯遇有一個相似的特點，就是積極主動和積極的心態。由於我們的積極觀點，我們的韌性很強。然而，相比朴聯遇，我對涉及他人或自己的情況感到的恐懼更少。不像朴聯遇那樣，無論結果如何，我不害怕說出真相，因為我相信分享一切的重要性。

裴仁爀：太河並不會經歷太多情感波動，並且傾向於與人保持距離，這使他在這方面與我有所不同。然而，隨著故事的發展，太河發生了變化，我開始感受到我們之間更多的個性相似之處。我努力將這些方面無縫地融入角色中。

《烈女朴氏契約結婚傳》下周結局，大家記得一齊追看啦！



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