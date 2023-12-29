抱孩子博同情也没用！涉嫌恐吓李善均的A某被拘留，原来是「惯犯」：谎称怀孕至少有5名男性被骗

涉嫌恐吓勒索李善均数千万（韩币，下同）的20代女性现身法院，然而这一幕点燃了民众的怒火。

28日下午1时30分左右，28岁的嫌疑人A某出现在仁川市仁川地方法院，她因涉嫌恐吓被拘留前要接受审问。A某穿著黑色羽绒服，将自己裹得严严实实，头上戴了3层帽子，根本看不到脸。 另所有人震惊的是她怀里抱著一名幼童，看上去仅有1岁左右，被她用西装裹著拥在怀中，小宝宝仅穿了袜子，还有一节小腿露在外面，当天的气温为-1°C-5°C。 前来采访的记者提问：「你承认恐吓吗」、「是否恐吓他要曝光他吸毒来敲诈钱财」、「是否从李某处勒索了5000万」、「为什么要逃走」等，A某一直保持沉默。



抱著孩子现身法院的这一幕引爆网友强烈的不满与愤怒，theqoo上留言超600条，大家纷纷指责：「明显就是拿孩子博同情」、「真有妈妈会在这么冷的天气让孩子露腿？」、「孩子的鞋子呢」、「看这么人留言关心孩子，我只能说这女的手段成功了」、「法院是什么好地方吗？ 一定要带著孩子，是疯了，还是反社会啊」、「不能把孩子放在家里吗，完全就是在作秀」、「李善均去警署时完全公开，还要被拍照，她倒是被保护得很好，根本看不见脸」等等。

不过A某的这场「秀」最终未能达到目的，被法院认定「有逃走或毁灭证据的可能」而被拘留。 A某的原定审问日为26日，但她并未出席且逃跑了，最后在釜山被警察抓捕。

据《国民日报》28日报导称，A某曾通过同好会APP周旋於多名男性之间，并谎称「怀孕了，做手术要钱」、「生孩子需要住院治疗」等，向至少5名男性敲诈钱财，少则数百万，多则数千万。 其中一名男性对A某产生怀疑，做了亲子鉴定，结果孩子并非他亲生，目前该男子决定起诉A某。

此前，李善均被A某和风月场所女室长持续勒索，敲诈金额高达3.5亿，他为此而报警。

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