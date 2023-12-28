TEEN TOP全員離開TOP MEDIA！天地、Ricky個人約到期，四人團體約繼續

二代男團TEEN TOP所屬TOP MEDIA今（28）日宣布與成員天地、Ricky的專屬合約到期。

TOP MEDIA公告表示真心感謝從2010年出道至今一同成長的天地與Ricky，請大家繼續喜愛與關心兩人，而TEEN TOP團體活動的部分，會和天地、Niel、Ricky與創造繼續進行下去，會用好音樂、好舞台與演出繼續報答粉絲。



[공지] 틴탑 천지, 리키 전속 계약 종료 안내https://t.co/rqFxveFGCu — 틴탑(TEEN TOP) (@TEEN_TOP) December 28, 2023

天地和Ricky也寫下手寫信，天地表示從17歲到31歲都一直和TOP MEDIA在一起，相當感謝一直以來打造自己的工作人員們，也承諾會繼續陪伴在粉絲Angel們身邊；Ricky也提到自己和TOP MEDIA度過了人生一大半，相當感謝所有人，同樣承諾TEEN TOP會和Angel繼續走下去，請大家等待好消息。



Angel得知消息後似乎都相當開心，推特轉發文裡相當多慶賀哏圖（Meme）。



Teen top are free, WE GONNA ROCK IT DROP IT TOP IT HEY DON'T STOP IT POP IT https://t.co/LyCBIjRcmz pic.twitter.com/GCUL2bVzmq — || ANCU || WILL SEE MCND || (@Ancu___) December 28, 2023

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