TEEN TOP全員離開TOP MEDIA！天地、Ricky個人約到期，四人團體約繼續
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TEEN TOP全員離開TOP MEDIA！天地、Ricky個人約到期，四人團體約繼續

KPOP   2023年12月28日   星期四18:54   草莓  

（封面圖源：TVDaily）

二代男團TEEN TOP所屬TOP MEDIA今（28）日宣布與成員天地、Ricky的專屬合約到期。

天地（圖源：TVDaily）Ricky（圖源：TVDaily）

TOP MEDIA公告表示真心感謝從2010年出道至今一同成長的天地與Ricky，請大家繼續喜愛與關心兩人，而TEEN TOP團體活動的部分，會和天地、Niel、Ricky與創造繼續進行下去，會用好音樂、好舞台與演出繼續報答粉絲。

天地和Ricky也寫下手寫信，天地表示從17歲到31歲都一直和TOP MEDIA在一起，相當感謝一直以來打造自己的工作人員們，也承諾會繼續陪伴在粉絲Angel們身邊；Ricky也提到自己和TOP MEDIA度過了人生一大半，相當感謝所有人，同樣承諾TEEN TOP會和Angel繼續走下去，請大家等待好消息。

Angel得知消息後似乎都相當開心，推特轉發文裡相當多慶賀哏圖（Meme）。

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