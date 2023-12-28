池錫辰因健康暫離《Running Man》近況曝光！劉在錫爆料他隔天就後悔，Hoshi透露想念

池錫辰18日宣布因健康問題中斷活動，暫時離開奔跑了13年之久的《Running Man》，他的身體狀況為何並未公開，但近況到底如何呢？

*前情提要：‎池錫辰因健康問題中斷活動，暫離《Running Man》



最新一集《Running Man》少了池錫辰剩5個人，畫面相當令人不習慣，提到了池錫辰大家起初也許有些感傷，但還是用「《Running Man》Style」帶給觀眾笑料，例如來賓金東炫似乎虎視眈眈《Running Man》固定班底的位置：「請慢慢的……恢復吧……」

劉在錫也爆料池錫辰也是下了很大的決心才做決定，在決定好後隔天跟他說：「可是（身體）感覺還可以啊！」笑翻了其他人。金東炫聽了，不曉得是真擔心還是假擔心的說：「是因為吃了藥才暫時看起來很好，在完全好起來之前……」大家又笑了。



劉在錫當場打給池錫辰視訊通話，池錫辰開頭就大笑證明自己還可以(?)，接著就是熟悉的成員瘋狂吐槽池錫辰逗他的環節，而池錫辰聽到金東炫的野心，為了保住位置說：「我的身體狀況突然變好了，正在考慮要撤下報導。」XD 聊了一陣子後保證會好好休養身體再回歸。



除此之外，昨（27）日池錫辰被捕捉到出現在軍中，和入伍中的TEEN TOP創造合影，不曉得是為了探望誰而去，而26日凌晨李昇基曾發限時動態公開《Bro & Marble》聚會照片，曹世鎬、柳演錫、李東輝、李昇基、Super Junior圭賢、SEVENTEEN Joshua與Hoshi都在，獨獨大哥池錫辰缺席，Hoshi轉發時特地tag池錫辰：「錫辰哥，想你了，請好好照顧身體。」



《Running Man》相關片段：



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞