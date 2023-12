TEEN TOP全员离开TOP MEDIA！天地、Ricky个人约到期，四人团体约继续

二代男团TEEN TOP所属TOP MEDIA今(28)日宣布与成员天地、Ricky的专属合约到期。

TOP MEDIA公告表示真心感谢从2010年出道至今一同成长的天地与Ricky,请大家继续喜爱与关心两人,而TEEN TOP团体活动的部分,会和天地、Niel、Ricky与创造继续进行下去,会用好音乐、好舞台与演出继续报答粉丝。



天地和Ricky也写下手写信,天地表示从17岁到31岁都一直和TOP MEDIA在一起,相当感谢一直以来打造自己的工作人员们,也承诺会继续陪伴在粉丝Angel们身边;Ricky也提到自己和TOP MEDIA度过了人生一大半,相当感谢所有人,同样承诺TEEN TOP会和Angel继续走下去,请大家等待好消息。



Angel得知消息后似乎都相当开心,推特转发文里相当多庆贺哏图(Meme)。



Teen top are free, WE GONNA ROCK IT DROP IT TOP IT HEY DON'T STOP IT POP IT https://t.co/LyCBIjRcmz pic.twitter.com/GCUL2bVzmq