TEEN TOP全员离开TOP MEDIA！天地、Ricky个人约到期，四人团体约继续

二代男团TEEN TOP所属TOP MEDIA今（28）日宣布与成员天地、Ricky的专属合约到期。

TOP MEDIA公告表示真心感谢从2010年出道至今一同成长的天地与Ricky，请大家继续喜爱与关心两人，而TEEN TOP团体活动的部分，会和天地、Niel、Ricky与创造继续进行下去，会用好音乐、好舞台与演出继续报答粉丝。



[공지] 틴탑 천지, 리키 전속 계약 종료 안내https://t.co/rqFxveFGCu — 틴탑(TEEN TOP) (@TEEN_TOP) December 28, 2023

天地和Ricky也写下手写信，天地表示从17岁到31岁都一直和TOP MEDIA在一起，相当感谢一直以来打造自己的工作人员们，也承诺会继续陪伴在粉丝Angel们身边；Ricky也提到自己和TOP MEDIA度过了人生一大半，相当感谢所有人，同样承诺TEEN TOP会和Angel继续走下去，请大家等待好消息。



Angel得知消息后似乎都相当开心，推特转发文里相当多庆贺哏图（Meme）。



Teen top are free, WE GONNA ROCK IT DROP IT TOP IT HEY DON'T STOP IT POP IT https://t.co/LyCBIjRcmz pic.twitter.com/GCUL2bVzmq — || ANCU || WILL SEE MCND || (@Ancu___) December 28, 2023

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