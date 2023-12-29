沒有硬性規定但明星們很默契！為悼念李善均年末頒獎禮Dress Code變黑色

演員李善均（48歲）突然去世的消息影響了年末的頒獎典禮。

根據28日「韓經.com」的報導，年末的頒獎典禮上，參加的演員們為了配合韓娛圈目前的悲傷氛圍，都將穿上黑色服裝，並以此哀悼李善均。 據悉，先前準備了其他顏色禮服和燕尾服的演員們也紛紛忙碌地尋找黑色服裝。

SBS電視台與29日舉行的「SBS演技大獎」是三大台本週首個進行的頒獎典禮，頒獎禮的相關人士透露：「製作組並沒有正式要求大家穿黑色衣服，有一位演員問我們是否可以穿黑色衣服，我們回答說可以，然後就出現了這種氛圍。 」也有演員身邊的工作人員表示：「我們在得知李善均去世的消息後於當天下午接到了通知，幸好我們是男演員，也事先準備了黑色燕尾服，但女演員們會很忙吧。」



李善均主演的SBS金土劇《權貴復仇》（另譯：法錢）與今年1月-2月播出，他在劇中飾演男主角「殷勇」，劇情圍繞著對抗法律和販毒集團的激動人心的故事展開，播出期間收視率維持在10%左右，受到觀眾們的喜愛。 如果沒有吸毒指控，李善均可能會成為大賞候選人。 目前人們十分關注與李善均共同主演該劇的文彩元是否會出席頒獎典禮。

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