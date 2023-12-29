没有硬性规定但明星们很默契！为悼念李善均年末颁奖礼Dress Code变黑色

演员李善均（48岁）突然去世的消息影响了年末的颁奖典礼。

根据28日「韩经.com」的报导，年末的颁奖典礼上，参加的演员们为了配合韩娱圈目前的悲伤氛围，都将穿上黑色服装，并以此哀悼李善均。 据悉，先前准备了其他颜色礼服和燕尾服的演员们也纷纷忙碌地寻找黑色服装。

SBS电视台与29日举行的「SBS演技大奖」是三大台本周首个进行的颁奖典礼，颁奖礼的相关人士透露：「制作组并没有正式要求大家穿黑色衣服，有一位演员问我们是否可以穿黑色衣服，我们回答说可以，然后就出现了这种氛围。 」也有演员身边的工作人员表示：「我们在得知李善均去世的消息后於当天下午接到了通知，幸好我们是男演员，也事先准备了黑色燕尾服，但女演员们会很忙吧。」



李善均主演的SBS金土剧《权贵复仇》（另译：法钱）与今年1月-2月播出，他在剧中饰演男主角「殷勇」，剧情围绕著对抗法律和贩毒集团的激动人心的故事展开，播出期间收视率维持在10%左右，受到观众们的喜爱。 如果没有吸毒指控，李善均可能会成为大赏候选人。 目前人们十分关注与李善均共同主演该剧的文彩元是否会出席颁奖典礼。

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