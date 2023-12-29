韓娛圈追憶哀悼李善均：李政宰鄭雨盛趙震雄等前往廳堂弔唁！《我的大叔》「大哥」朴浩山：我的弟弟啊，認識你的人都相信你

27日，李善均所屬經紀公司發佈消息確認，李善均身故，享年48歲，韓國娛樂圈人士紛紛追憶哀悼。

28日，李善均的家人在位於首爾大學醫院的殯儀館內設了李善均的靈堂，與他合作過《寄生上流》（寄生蟲）的導演奉俊昊一早就前來弔唁。河正宇、李政宰、鄭雨盛、趙震雄、柳演錫、朴秉恩...等明星也陸續出現在靈堂。



李壽根在廣播節目《金英哲的Power FM》中直言「昨天很多人都很震驚，得知了演員李善均的噩耗，太可惜了，願逝者安息。 」



歌手BoA通過個人IG公開了與李善均的合影，並寫道：「想念比任何都努力應援，甚至充當氛圍製造者，一直都在照顧我們的隊長。 我們總是說一定要見面，現在是我要去見你了，你一直都是孤軍奮戰的性格，哪怕是現在也希望你只剩下安詳與幸福，永遠的隊長，我的大叔，我愛你，願逝者安息。」

金高銀在自己的IG上公開了與李善均的合影，並未配上任何文字。 照片中李善均微笑著摟著金高銀，兩人曾經合作過電影《暴走律師》。



與李善均合作《我的大叔》，並在劇中飾演他大哥的演員朴浩山也分享了自己與李善均的合影，並留言道：「不敢相信也不願相信，直到收到訃告，對我來說善均更是東勳，東勳啊，我的弟弟。你該有多孤單，你該有多痛苦，我該去靈堂的，但我有些害怕.... 不管怎麼說今天我都會去的。等下我可能沒辦法說出口，但你一定要記得，我，認識你的所有人，真的真的相信你。既然已經躺下了，那就安詳地、伸直雙腿、拋掉所有的傷心，安詳地睡吧，安詳地休息吧......溫暖的弟弟啊 。」

歌手金頌也在SNS上表達了哀悼之意，稱：「願逝者安息，群眾心理是最可怕的，這個國家這個社會把人往死裡逼，讓人又死又活。 沒有人一塵不染，只是被發現與還沒被發現的區別罷了，沒有人在這個大環境下能保證一句『我從不這樣』，有時候地位也會改變人，甚至會毀掉人。 我並沒有要放任犯罪的意思，應該認罪之後得到應有的處罰，哪怕滿身瘡痍也要活下去，要為了家人活下去，沉痛、哀痛。 」



整個韓娛圈也陷入深深的哀痛中，不少新劇製作發佈會等活動都取消了，以此來悼念李善均。

此外，李善均於今日（29日）出殯。

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