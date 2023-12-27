jtbc獨家爆料李善均吸毒細節：用吸管通過鼻子吸食，他以為是安眠藥！已委託測謊機構，毛髮檢測為陰性

男演員李善均吸毒細節曝光，並強調「我以為是安眠藥」。

李善均涉嫌吸毒一時曝光後掀起輿論熱潮，再加上出軌等負面消息，好演員、好男人形象一夜崩塌。案件還在調查中，26日晚jtbc獨家報導了李善均涉毒案的部份細節。

報導中，風月場所女室長A某向警方陳述了李善均5次吸毒時間和地點，她表示「我看到他（李善均）用吸管通過鼻子吸食了K粉（氯胺酮）。 和他提到K粉的時候他很好奇，幫他買了之後他就吸了。 」透露了李善均是知道粉末是K粉的情況下而吸食的。



然而李善均只承認了A某指證的5次吸毒中只見過4次面，在第3次見面時他並未使用任何藥物，並且有一次他誤以為是安眠藥，強調自己並沒有吸毒的意圖。因李善均和A某的陳述出入較大，李善均已通過代理律師提交了測謊的申請，希望通過測謊儀來辨別自己與A某的證詞，他否認自己的嫌疑說：「有關吸毒的證據只有A某的陳述。 」

李善均自今年10月以來一直因涉嫌吸毒而接受警方調查，並於11月4日和12月23日前往了警署，之前所做的小便以及毛髮檢驗全都呈現「陰性」。

此外，李善均疑似想不開輕生，在首爾臥龍公園被發現倒在車內！警方推測他做出了極端選擇，死因調查中。

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