jtbc独家爆料李善均吸毒细节：用吸管通过鼻子吸食，他以为是安眠药！已委托测谎机构，毛发检测为阴性

男演员李善均吸毒细节曝光，并强调「我以为是安眠药」。

李善均涉嫌吸毒一时曝光后掀起舆论热潮，再加上出轨等负面消息，好演员、好男人形象一夜崩塌。案件还在调查中，26日晚jtbc独家报导了李善均涉毒案的部份细节。

报导中，风月场所女室长A某向警方陈述了李善均5次吸毒时间和地点，她表示「我看到他（李善均）用吸管通过鼻子吸食了K粉（氯胺酮）。 和他提到K粉的时候他很好奇，帮他买了之后他就吸了。 」透露了李善均是知道粉末是K粉的情况下而吸食的。



然而李善均只承认了A某指证的5次吸毒中只见过4次面，在第3次见面时他并未使用任何药物，并且有一次他误以为是安眠药，强调自己并没有吸毒的意图。因李善均和A某的陈述出入较大，李善均已通过代理律师提交了测谎的申请，希望通过测谎仪来辨别自己与A某的证词，他否认自己的嫌疑说：「有关吸毒的证据只有A某的陈述。 」

李善均自今年10月以来一直因涉嫌吸毒而接受警方调查，并於11月4日和12月23日前往了警署，之前所做的小便以及毛发检验全都呈现「阴性」。

此外，李善均疑似想不开轻生，在首尔卧龙公园被发现倒在车内！警方推测他做出了极端选择，死因调查中。

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