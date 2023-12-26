看著就疼！SBS歌謠大戰NCT Ten跌下舞台，在場粉絲嚇傻：哭著看完表演

看到NCT Ten跌落的那一幕，粉絲們心疼不已。

耶誕節當天「SBS歌謠大戰」隆重舉行，男團NCT成員Ten一腳踩空跌下舞台，雖然直播中並曝光相關場景，但這一幕還是被在現場的粉絲們抓拍到，公開到網上之後引起極大的關注。

當時Ten在表演《Baggy Jeans》，他想跑到舞台中央去，但腳下的升降舞台正好開啟，隊友們站在裡面等待亮相，沒注意到腳下的Ten一腳踩空跌落「坑」 中，上半身撞在了邊框上，等了好久之後才見Ten從隔壁的台階上出現，大步跨過升降梯，跑向舞台中央。 靠近舞台的粉絲們目擊了全過程，表示「哭著看完表演」、「嚇死我了」、「看到他的腰、胳膊和腿全都撞了上去」、「應該很疼吧」，非常擔心Ten的狀況。

今日（26日），Ten為了安撫粉絲通過付費粉絲平台留言，稱：「我沒關係，大家不要擔心，疼的話我會告訴大家的。 再次祝大家耶誕節快樂，愛你們。 」 得知Ten沒事的粉絲們也鬆了一口氣，紛紛表示「幸好沒事」。

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