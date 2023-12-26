家人的反應會不會太直接太殘酷了～《跟我說愛我》申鉉彬手語告白成功，鄭雨盛卻越顯自卑（EP.7 – 8）

[有雷]好不容易兩個人終於可以大方手牽手了，沒想到挫折感才正要開始。《跟我說愛我》申鉉彬的海邊無聲告白，鄭雨盛雖然沒有正面回應是否接受，但希望與申鉉彬一起做她喜歡的事，看起來兩人相處已如戀人般甜蜜，不過隨之而來的卻是家人的眼光，讓鄭雨盛感到有些難過。

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暮恩（申鉉彬飾）在海邊真心用手語告白振宇（鄭雨盛飾），振宇雖說不知道能否接受暮恩的心意，但願意陪著暮恩做她喜歡的事，兩人一起看了美麗的日出，也大方的在街上牽起手來，就像一般情侶一樣的相處，相約下班後看電影，在家中各自做自己喜愛的事情，各自消磨著時間。



雖然暮恩沒有大張旗鼓昭告天下，不過她與振宇手牽手甜蜜約會的模樣，已經被弟弟暮談看見了，暮談告訴了他們從小到大的好友，音樂人祖漢，祖漢這才發現到自己對於暮恩似乎有些不一樣的感情。祖漢當面找上了暮恩，暮恩也承認自己正在與振宇交往，但祖漢卻拉長了臉，表情不太祝福不太開心，暮恩只好自行先離開。



接著暮談與智俞似乎也正要發展出戀人的情感，在路上巧遇了暮恩與振宇，於是大家相約喝啤酒，暮談發現姐姐交往的對象，是一位需要以手語來溝通的人士，他與振宇兩個人也幾乎完全無交集，於是暮談臉色變得很嚴肅再也沒有笑容，甚至喝完酒之後獨自提前離開。振宇也能感受到大家對他的不滿意，雖然臉上仍然掛著微笑，卻逐漸陷入自卑情結。



暮恩還是沉浸於熱戀的甜美，她覺得安靜更加適合自己，有時間思考更多事情。就在振宇送暮恩回家時，兩人在家門口對話，正好被暮恩的父母撞見，父母未通知就來到暮恩在首爾的住處，暮恩聽見爸媽的聲音而打招呼，背對著的振宇卻看起來無所適從。當暮恩介紹振宇是她的交往對象，就連父母親的表情都不是很愉悅，對於振宇似乎也無法認同。



暮恩在父母離開之後再度來到振宇家，在家中獨自陷入思考的振宇出來應門，雖然自己已經很習慣因為聽不見而時常造成誤會，但他看見暮恩親友臉上的表情，仍然不是很好受。細膩的暮恩說等不到明天，看看振宇一眼就打算離開，振宇則是追了上去一起散步，暮恩送上親吻希望給振宇信心，不過身邊的視線的確成為一道難以跨越的高牆。



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