看著就疼！SBS歌谣大战NCT Ten跌下舞台，在场粉丝吓傻：哭著看完表演

看到NCT Ten跌落的那一幕，粉丝们心疼不已。

耶诞节当天「SBS歌谣大战」隆重举行，男团NCT成员Ten一脚踩空跌下舞台，虽然直播中并曝光相关场景，但这一幕还是被在现场的粉丝们抓拍到，公开到网上之后引起极大的关注。

当时Ten在表演《Baggy Jeans》，他想跑到舞台中央去，但脚下的升降舞台正好开启，队友们站在里面等待亮相，没注意到脚下的Ten一脚踩空跌落「坑」 中，上半身撞在了边框上，等了好久之后才见Ten从隔壁的台阶上出现，大步跨过升降梯，跑向舞台中央。 靠近舞台的粉丝们目击了全过程，表示「哭著看完表演」、「吓死我了」、「看到他的腰、胳膊和腿全都撞了上去」、「应该很疼吧」，非常担心Ten的状况。

今日（26日），Ten为了安抚粉丝通过付费粉丝平台留言，称：「我没关系，大家不要担心，疼的话我会告诉大家的。 再次祝大家耶诞节快乐，爱你们。 」 得知Ten没事的粉丝们也松了一口气，纷纷表示「幸好没事」。

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